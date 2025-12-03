VITORCHIANO – Il Borgo Sospeso si accende di magia in vista delle festività natalizie. Torna anche quest’anno il Friendly Village, l’atteso programma di eventi natalizi che, dal 6 dicembre all’8 gennaio 2026, trasformerà il centro storico di Vitorchiano in un luogo incantato. Grande protagonista dell’edizione 2025 sarà l’iniziativa “Vivi il Borgo”, che vedrà coinvolte attivamente le attività commerciali del centro, pronte a contribuire con luci, colori e appuntamenti speciali.

Le botteghe del borgo medievale, soprattutto nei fine settimana, si apriranno a eventi pensati per tutte le età: corsi creativi, degustazioni di prodotti locali, mostre e tante iniziative pensate per vivere l’atmosfera natalizia in modo partecipato e autentico.

La direzione artistica di Vivi il Borgo è affidata a La Prima Stanza Home Gallery, realtà già attiva nella promozione culturale e artistica, che curerà il coordinamento degli eventi in sinergia con il Comune di Vitorchiano e le associazioni locali.

Un’occasione per scoprire il borgo in una veste inedita e suggestiva, sostenere il commercio di prossimità e vivere un Natale fatto di condivisione, tradizione e bellezza.

