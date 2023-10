CELLENO – Il Borgo Fantasma si prepara a ospitare l’evento più terrificante dell’anno, grazie agli sforzi della Pro loco.

Quest’anno, la notte di Halloween si trasformerà in un’esperienza spaventosamente divertente per tutti i visitatori. Per garantire che nessuno resti fuori da questa festa indimenticabile, la data dell’evento è stata anticipata alla domenica 29 ottobre. Non c’è modo migliore di trascorrere la vigilia di Halloween che immergersi in un mondo di paura e divertimento al Borgo Fantasma.

In questa notte misteriosa, i visitatori avranno l’opportunità di esplorare percorsi spaventosi e grotte agghiaccianti, il tutto in compagnia di personaggi mostruosi che popoleranno il Borgo. Le sorprese, però, non si esauriscono qui. Gli organizzatori hanno previsto anche animazioni appositamente pensate per i bambini, stand gastronomici che delizieranno i palati di grandi e piccini, e molte altre sorprese che renderanno l’evento indimenticabile.

Una notizia fantastica per le famiglie è che l’ingresso per gli adulti costa solamente 2 euro, un prezzo irrisorio per una serata di puro divertimento e brivido. Inoltre, i bambini fino a 12 anni potranno partecipare gratuitamente, rendendo l’evento ancora più accessibile per le famiglie.

Questo è il momento perfetto per pianificare una serata indimenticabile all’insegna del terrore e del divertimento. Non potete assolutamente perdervi la seconda edizione di questo spaventoso evento al Borgo Fantasma. Venite numerosi a festeggiare Halloween come non avete mai fatto prima.

