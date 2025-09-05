CIVITAVECCHIA – Dopo essere stati premiati dal Presidente del consiglio regionale Antonello Aurigemma e dal Consigliere regionale Emanuela Mari, i “Baby dreamers” saranno stasera protagonisti a partire dalle 20.30 su Italia’s Got Talent, canale Disney Plus.

Proprio dal consigliere Mari arriva un appello a spingere per questa giovanissima formazione di ballerini. «Invitiamo tutti i cittadini del Lazio a fare il tifo per questa eccellenza civitavecchiese che è riuscita ad arrivare ad un grande traguardo e che ora possono tagliarne uno ancora maggiore, grazie alla professionalità dei coreografi Emanuela Cecconello e Antonio José Carrasco della Sweet Faces hip hop school. Un ringraziamento speciale va questi ragazzi e alle loro famiglie che con passione e sacrifici continuano a collezionare successi».

Un grande in bocca al lupo ai Baby dreamers dal Consigliere Mari e da tutto il Consiglio Regionale del Lazio.