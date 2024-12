CIVITA CASTELLANA – Torna dopo Pasqua la ormai tradizionale rassegna culturale Halaesus, giunta alla sua terza edizione. L’iniziativa, realizzata dal comune di Civita Castellana con il patrocinio della provincia di Viterbo, propone un programma anche quest’anno molto ricco di iniziative che toccano diversi generi artistici, sempre puntando sulle eccellenze del territorio civitonico, nel segno del personaggio mitologico che ha fondato la città della ceramica.

Si comincia il 5 aprile alle 9 con “Terra acqua e fuoco: conosciamo la produzione della ceramica sanitaria” visita degli studenti delle scuole secondarie di primo grado in un’azienda del territorio, la Simas; alle 17 nella sala Mi.Ce. presentazione del libro “La Ceramica industriale e la Civiltà del bagno”, a cura di Alessio Alessandrini, Alessandro Angelelli, Roberto Mancini, e a seguire il seminario “Marketing Scientifico, scelte strategiche per il business” con Elisa Iandiorio e Francesco Sordi. Sabato 6 aprile alle 9 alla Fattoria Lucciano Ettore Racioppa terrà una conferenza e guiderà la visita al Castello di Borghetto. Venerdì 12 aprile alle 17,30 alla biblioteca comunale Enrico Minio Damiano Campana presenterà il suo libro “Eden”. Sabato 13 aprile alle 17,30 alla sala M.I.Ce. Fabio Galadini illustrerà dei “Suggerimenti per l’ascolto della musica”, mentre alle 19 seguirà il concerto del pianista Leonardo Soli per baritono, soprano e pianoforte. Venerdì 19 aprile alle 18 alla sala conferenze della Curia Vescovile si parla di sport con “Chi non li ricorda?”, iniziativa dedicata ai tornei Pino Smargiassi e Romani Stradonico. Sabato 20 aprile alle 18,30 al chiostro della Curia Vescovile Daniele Pozzovio si esibirà in concerto. Venerdì 26 aprile alle 18 sempre nella sala della Curia Vescovile una conferenza del maestro Carmine Carrisi e alle 19,30 concerto “Imagination” del coro Giovani Voci Bassano nella Chiesa Cattedrale. Sabato 27 aprile alle 18 alla biblioteca comunale Enrico Minio Ettore Racioppa illustrerà i “Riflessi di San Bernardino a Civita Castellana – Un influencer ante litteram”. Venerdì 3 maggio è di scena l’architettura: alle 17,30 alla biblioteca comunale Enrico Minio Stefano Cavalieri terrà una conferenza su “Le orientazioni delle chiese medievali a Civita Castellana”. Si chiude sabato 4 maggio con l’escursione sulla Via Amerina e alla Cava Fantibassi guidata da Luca Panichelli. «Continuiamo a camminare sulle orme di Halaesus – afferma il sindaco Luca Giampieri -. Sono veramente orgoglioso che con la nostra amministrazione, e grazie all’impegno dell’assessore alla Cultura Giovanna Fortuna e del consigliere Marco Rossi, sia nata e continui a crescere anno dopo anno questa rassegna culturale, giunta alla sua terza edizione, che esalta le nostre radici facendo riscoprire la storia dei luoghi simbolo civitonici e promuovendo anche l’intero Agro Falisco dal punto di vista turistico”. “Halaesus rappresenta le nostre radici, la nostra cultura, la nostra arte, che rivivono con le azioni dei suoi eredi – commenta l’assessore alla Cultura, Giovanna Fortuna -. La rassegna è nata nel 2022 con l’intento di valorizzare i talenti legati al territorio della Tuscia e questa terza edizione proseguirà sulla stessa strada delle precedenti. Un grazie speciale va, tra i tanti che hanno collaborato a questa iniziativa, a Ovidio Profili, che ha aperto le porte del castello di Borghetto, e alla Ceramica Simas, che ha dato la possibilità ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di visitare un pezzo di storia della nostra Civita Castellana. Un ringraziamento al sindaco Luca Giampieri e a tutta l’amministrazione che ha creduto fin dall’inizio in questa rassegna e che continua a sostenerla». «Halaesus ci permette di scoprire, celebrare e ricordare chi, partendo dal nostro territorio, ha creduto nelle proprie capacità – aggiunge il consigliere comunale Marco Rossi -, arrivando poi a raggiungere soddisfazioni professionali e personali che hanno portato lustro e notorietà alla nostra cittadina». L’ingresso a tutte le iniziative di Halaesus è libero. Il programma e gli appuntamenti sono visibili anche sulle pagine social della rassegna e sul sito istituzionale del Comune di Civita Castellana.

