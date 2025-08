GROTTE DI CASTRO - Dopo sei anni di assenza, torna uno degli appuntamenti più amati dalla comunità e dai visitatori: dal 12 al 14 agosto, in Piazza Guglielmo Marconi, Grotte di Castro ospita la 34esima edizione della sagra della patata, evento simbolo della cultura contadina locale, della convivialità e della promozione del territorio.

La manifestazione è organizzata dal Comitato Festeggiamenti Maria Santissima del Suffragio, che ha voluto con forza riportare in vita questa storica sagra.

I proventi dell’edizione 2025 saranno interamente destinati all’organizzazione della festa decennale del 2028, una ricorrenza religiosa e popolare molto sentita che unisce l’intera comunità.

Per tre serate, dal 12 al 14 agosto, Piazza Marconi si trasformerà in un grande spazio del gusto, con degustazioni di piatti a base di patate dell’altopiano, accompagnate da olio extravergine d’oliva e vini locali, insieme a spettacoli, musica e intrattenimenti per tutte le età. Un format che fonde tradizione e spirito comunitario, con lo sguardo rivolto al futuro.

Protagonista assoluta sarà, naturalmente, la patata di Grotte di Castro, preparata in mille modi: gnocchi al ragù, gnocchi fantasia, lilleri all’aglione, grigliate di maiale e agnello scottadito, accompagnati da contorni di patate (ripassate con finocchio, fritte e in insalata). In chiusura, cocomero, dolci secchi e bombe.

La sagra della patata rappresenta non solo una festa gastronomica, ma anche un momento di socialità e identità collettiva. Un’occasione per riscoprire le radici del territorio e sostenere, con la partecipazione e il gusto, il cammino verso la festa del 2028.

