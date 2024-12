CARBOGNANO - Nella ricorrenza del quinto centenario della morte di Giulia Farnese “Giulia la Bella” il Comune di Carbognano, in collaborazione con St sinergie srl, organizza una serie di eventi culturali previsti nel progetto “Restitutio memoriae: il mito di Giulia”. La prima iniziativa è la realizzazione del “Logo identitario e celebrativo”. Ne dà notizia il sindaco Agostino Gasbarri. Il logo dovrà esprimere il personaggio di Giulia Farnese “Giulia La Bella” e dovrà possedere le caratteristiche di originalità e unicità. Dovrà essere inedito, sviluppato espressamente per il concorso, esteticamente efficace, facilmente distinguibile e adattabile a diverse dimensioni, ingrandibile o riducibile, mantenendo sempre la sua efficacia su diverse dimensioni, superfici e usi, sia nella riproduzione a colori che in bianco e nero. Il concorso si rivolge a tutti i cittadini maggiorenni in forma singola. La partecipazione all’iniziativa è gratuita. I progetti grafici dovranno essere presentati entro il 31 gennaio inviando tutta la documentazione prevista inviando una raccomandata indirizzata a: St Sinergie srl via Luigi Galvani 6 – 01100 Viterbo.

