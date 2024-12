CIVITAVECCHIA – Per il secondo anno consecutivo la realtà teatrale Skenexodia del regista civitavecchiese Luca Guerini sarà protagonista al Centro Internazionale Brera di Milano per la Giornata Mondiale del Teatro.

Domani alle 21 andrà in scena lo spettacolo al buio PLAY scritto e diretto dallo stesso Luca Guerini ed interpretato da Simone De Rose, Roberta Sarti e Corrado Bega. Si tratta di uno dei primi successi della produzione operativa a livello nazionale in quanto vincitore del Siparietto d’Oro a Vicenza per il teatro innovativo. Tre personaggi: lui, lei e l’amante gay di lui si incontrano in una situazione senza tempo e spazio e la loro espiazione sarà quella di rinfacciarsi per l’eternità le colpe di quanto avvenuto sulla Terra: tradimenti, bugie e un infanticidio di cui nessuno vuol parlare.

«È un’opera immersiva – spiega Guerini – che fa vivere al pubblico le stesse emozioni dei tre personaggi. Si tratta di ampliare gli altri sensi e poter assistere ad uno spettacolo sicuramente insolito e originale al punto che i momenti di luce (ignoti persino agli attori, ndr) risultano quasi fastidiosi abituati alla condizione di buio iniziale. Siamo molto contenti di essere al Centro Internazionale Brera per questo che può diventare un nostro appuntamento fisso milanese, per cui ringrazio la loro Direzione per averci invitato».

In scena dunque un gioco al massacro in cui lo stesso spettatore non riesce mai ad entrare in empatia con uno dei tre personaggi: ognuno non è esente da colpe e responsabilità e questo porta alla condanna collettiva di un’umanità spesso concentrata sui propri bisogni e che trascura le proprie responsabilità. La locandina è della pittrice civitavecchiese Laurina Rietti. Quest’anno il regista civitavecchiese Luca Guerini dirige rassegne a Milano, Ancona, Riccione, Senigallia, Falconara Marittima e Jesi oltre a rappresentare regolarmente i propri spettacoli a Roma, Firenze, Torino, Varese, Pescara, Brescia, Macerata, Bologna, Urbino, Fermo, Itri