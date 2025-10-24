MILANO - È una giornata che Gerry Scotti non dimenticherà facilmente. Durante la cerimonia del Festival dello Spettacolo organizzato da Sorrisi e Radio 105 a Milano, il celebre conduttore ha ricevuto dalle mani di Aldo Vitali, direttore di TV Sorrisi e Canzoni, il suo tredicesimo Telegatto, un riconoscimento che celebra una carriera televisiva lunga, amata e sempre capace di rinnovarsi.

Ma l’emozione, per Scotti, era già altissima prima ancora di salire sul palco: poche ore prima, nella notte milanese, è nata la sua terza nipotina, Olivia. «È un giorno speciale, uno di quelli che non si dimenticano – ha raccontato visibilmente commosso – ricevere un premio che rappresenta l’affetto del pubblico e sapere che in famiglia è appena arrivata una nuova vita: non potevo chiedere di più».

Aldo Vitali, consegnandogli il premio, ha ricordato come Gerry Scotti rappresenti «una colonna della nostra televisione, un volto che ha saputo coniugare popolarità e qualità, leggerezza e professionalità, sempre con un sorriso autentico».

Il pubblico in sala ha accolto l’annuncio della nascita di Olivia con un lungo applauso, trasformando la premiazione in una vera e propria festa familiare.

Tra i presenti, colleghi e amici del conduttore, che non hanno mancato di congratularsi con “zio Gerry” per il doppio traguardo: la nascita della piccola Olivia e il 13° Telegatto, simbolo di un amore televisivo che non conosce età.

Gerry Scotti ha tagliato il nastro inaugurale del Festival dello Spettacolo di Milano, dando ufficialmente il via alla grande festa di TV Sorrisi e Canzoni in via Tortona. Con il suo inconfondibile sorriso, il conduttore ha aperto i tre giorni dedicati alla televisione, alla musica e al cinema, che vedranno alternarsi incontri, premi, ospiti e momenti di celebrazione per i protagonisti dello showbiz italiano. Un inizio festoso e carico di entusiasmo per un evento che vuole rendere omaggio al mondo dello spettacolo in tutte le sue forme.

A.G.