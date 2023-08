CIVITAVECCHIA – Una folla di giovanissimi alla Marina per l'apertura del Civitavecchia summer festival 2023 con il rapper napoletano Geolier. In tanti già dalla mattina ad attendere il loro idolo, Emanuele Palumbo, che non ha certamente tradito le aspettative ed è stato in grado di infiammare la serata riuscendo a guidare i circa 4mila spettatori giunti da tutta Italia per ascoltare il giovane rapper che negli ultimi anni si sta dimostrando sempre più una certezza e un punto di riferimento per le nuove generazioni. Da Secondigliano a Civitavecchia Geolier è riuscito a portare le sue “vibes” tra hit vecchie e nuove, per una serata che conferma la mission che il Civitavecchia summer festival persegue sin dalla sua prima edizione: portare l'eccellenza e la novità in città creando un evento che possa essere attrattivo per tutta la nazione.

Dopo qualche minuto di attesa il rapper 23enne è salito sul palco accolto da grida e mani alzate al cielo e ha subito messo le cose in chiaro dando il via ad una serata di fuoco. Poi una pausa per ringraziare tutti i fan venuti ad ascoltarlo. «Il mare davanti – ha detto guardando l'anfiteatro della Marina -, stupendo. Grazie a tutti Guagliò». Un talento, piaccia o non piaccia, indiscutibile e l'accoppiata Stazione Musica e Shining ha fatto nuovamente centro portando un artista che negli ultimi anni si è mostrato in continua evoluzione senza però perdere la sua identità e rimanendo fedele alle sue origini. Di gran livello anche la scenografia montata sul palco per accompagnare l'artista.

Insomma la tappa cittadina de “Il Coraggio dei bambini – summer tour” è stato l'inizio migliore che il festival si potesse augurare con migliaia di fan urlanti, mani alzate al cielo, salti, grida e tanto divertimento. E se Geolier ha già preso quota e canta «I'm so fly» il Civitavecchia summer festival non è da meno e lo segue imponendosi di anno in anno nel panorama locale e non solo, riuscendo a proporre emergenti sul punto di spiccare il grande salto e artisti già affermati con un mix davvero azzeccato. Un festival che punta ai giovani, strizzando però l'occhio anche ai “grandi”.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI - Domani sono attesi I Soliti Idioti e il loro Fiodena Summer Tour. Il 6 agosto Borghetta Stile (ingresso gratuito) e il giorno dopo un doppio show all’insegna delle sonorità urban con protagonisti Villabanks e Diss Gacha. L’8 agosto sarà la volta di “Casa Abis”, ovvero Stella e Gabriele Abis, il divertentissimo duo che porterà a Civitavecchia il loro spettacolo comico incentrato sulle dinamiche di coppia che li hanno resi famosi. Il 9 agosto tappa a Civitavecchia per il Teenage Dream Party: la festa anni 2000, che ha fatto registrare sold out in tutta la Penisola. Un viaggio in un decennio anche attraverso le hit di Disney Channel che da vent’anni creano aggregazione. Il 10 agosto, appuntamento con Daniele Silvestri e la sua musica d’autore (ingresso gratuito). L’11 agosto arriva la carica di Luchè, icona dell’urban nazionale. Il 12 è tempo di Voglio Tornare Negli Anni 90®: una serata tutta da ballare e da cantare, con tanti effetti speciali e animazione: un vero e proprio live show amatissimo in tutta la Penisola. Il 13 agosto, con lo Zoo di 105, sarà una grande festa in piazza della Vita all’insegna del divertimento e della spensieratezza.