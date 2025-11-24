CIVITAVECCHIA – Da Barletta con furore, coraggio e soprattutto tanta, tanta ironia. Sabato 29 e domenica 30 novembre, sempre con inizio alle 19, il Nuovo Sala Gassman ospita “Spedizioni Don Chisciotte”, spettacolo prodotto dalla compagnia Teatro Fantasia di Barletta, dove la Blue in the face di Enrico Maria Falconi è stata ospite nella scorsa primavera, riscuotendo peraltro grande successo.

“Spedizioni Don Chisciotte”, come si evince dal titolo, è liberamente tratto dal celebre romanzo di Miguel de Cervantes “Don Chisciotte della Mancia”. La compagnia pugliese naturalmente ha attualizzato il testo, ambientandolo in un alienante luogo di lavoro dove per resistere occorre volare, e anche molto, con la fantasia. Accade così che due colleghi in un magazzino di una giornata qualunque… e poi l’immaginazione prende il sopravvento. I pacchi diventano mondi, le pedane diventano avventure e loro come per magia diventano Don Chisciotte e Sancio Panza, il sognatore e il realista, la testa tra le nuvole e i piedi nel cemento del magazzino. Uno spettacolo divertente e intelligente, che sembra una commedia, ma ti porta dritto alla verità più semplice: il lavoro pesa, ma se smetti di sognare ti schiaccia del tutto.

Uno spettacolo, quello scritto da Alessandro Piazzolla, sul palco insieme a Rosa Dicuonzo, e Nicola Calabrese, che invece cura la regia, da non perdere per più di un motivo. Intanto per le ottime recensioni che può vantare la commedia, che ha partecipato anche al Festival internazionale Skampa in Albania. Poi per il fatto che gli artisti si faranno ben 400 chilometri per portare la loro creatura al Gassman. Infine perché lo scambio culturale e creativo tra Teatro Fantasia e Blue in The face può assicurare un arricchimento a entrambe le compagnie e ulteriori prospettive di collaborazione. Tutte ottime ragioni per non mancare a una delle due repliche in programma nel weekend a Civitavecchia.

Il botteghino del Gassman è aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 18. Per informazioni telefonare al 328/1224154.

