CIVITAVECCHIA – Con il suo romanzo “La Quarta Luna - Omicidi sulla via di Santiago” (Bertoni editore) Fabio Angeloni è entrato in finale del Premio Letterario Garfagnana in Giallo quest’anno dedicato al mitico Fantomas.

«È una bellissima notizia – ha commentato soddisfatto – ci tenevo moltissimo per due ragioni. Primo per il prestigio del premio e secondo perché era l’unico premio che conoscevo quando ho cominciato a scrivere il mio giallo che essendo anche un giallo storico ha richiesto cinque anni di lavoro e diversi viaggi a Santiago de Compostela».

Il premio Garfagnana in Giallo si accompagna al Lucca Noir dedicato ai gialli storici, al Premio Antologia Criminale dedicato ai racconti inediti, al premio Nero Digitale riservato agli e-boock e ad una sezione di Giallo per Ragazzi.

Oltre 40 gli editori rappresentati, tra cui Mursia, il Viandante, Mondadori, Rizzoli e Newton Compton e ovviamente Bertoni, presente in finale anche con un altro autore della sua scuderia, vale a dire Mario Forenza con il suo “La luna del Sabba”.

La Quarta Luna concorre nella sezione principale del premio e non tra i gialli storici, poiché la giuria, presieduta da Andrea Giannasi (ideatore del premio) insieme a Fabio Mundadori e composta da lettori, giornalisti e scrittori, ha particolarmente apprezzato gli elementi del thriller la cui soluzione, per niente scontata è affidata ai due protagonisti, Frank Rizzo un giornalista italiano in vacanza in Spagna per dimenticare un amore e Maria Salgado rutilante e disinibita avvocatessa di Leon.

Per il futuro Fabio Angeloni sta lavorando ad altri due libri. «Sto ovviamente scrivendo, come richiesto dal mio editore Bertoni che non finirò mai di ringraziare, il seguito de La Quarta Luna – ha spiegato – stessi personaggi in un nuovo giallo, che si svolge stavolta tutta ai giorni nostri, tra i-segreti-più-segreti della Roma-Vaticana. Titolo provvisorio “Inseguendo Shakespeare”. C’è poi una mia nuova storia tutta al femminile: Julia una celeberrima e tormentata pianista che si vicina ai cinquanta, Bansky , corteggiatore anonimo che le parla solo in chat, e una poltrona (quarta fila vicino al corridoio) che a tutti i concerti rimane sempre, misteriosamente vuota. Il “Posto Vuoto” è appunto il titolo di questo mio nuovo romanzo».

Nelle precedenti edizioni il Premio Letterario Garfagnana in Giallo ha visto vincitori nel 2014 Antonio Fusco, nel 2015 Paolo Roversi, nel 2016 Piergiorgio Pulixi, nel 2017 Barbara Baraldi, nel 2018 Francesca Bertuzzi, nel 2019 Piernicola Silvis e Serena Venditto, nel 2020 Paola Barbato, nel 2021 Piera Carlomagno, nel 2022 François Morlupi, nel 2023.

Questo l’elenco dei finalisti dell’edizione 2024:

Fabio Angeloni - La quarta luna – Bertoni

Nicolò Bertaccini - Mosaico Criminale - Clown Bianco

Iris Bonetti - La genesi del male – Delos

Toni Brunetti - Quello che sembra – Eclissi

Christian Capriello - Caffè sospeso - LFA Publisher

Fulvia Cipriani - Le croci in piazza – Brè

Mattia Cuelli - La Cagna – Booktribu

Alessandra Delle Fratte - Il sigillatore – Affiori

Beatrice Fiaschi - La vasca - il Viandante

Mario Forenza - La luna del Sabba – Bertoni

Sara Guardascione - Acqua cheta - Homo Scrivens

Armando Guarino - La solitudine dei corpi - Homo Scrivens

Paola Ianneli - Uno sguardo innocente – Mursia

Luca Iaccarino - Qualcuno sta uccidendo i più grandi cuochi d'Italia - Alla carta edizioni

Manuela Maccanti - Cella numero 23 - Sette Chiavi

Ennio Masneri - La misura dell'orizzonte – Golem

Massimo Felice Nisticò - Nameless – Rubettino

Cristina Origone - Nessuno sa la verità – Golem

Gaia Valeria Patierno - Un nuovo giorno a Wonderson Lane – Self

Roberto Pegorini - Lo hijab mancante - Todaro editore

Giuseppe Petrarca - La lunga notte di Christian Berger - Cento Autori

Claudia Proietti - La coscienza del male – Golem

Collettivo PseuDomino - La voglia – CiEsse

Sonia Sacrato - L'enigma del gatto - I Dobloni

Giancarlo Vitagliano - Quando cala la nebbia - Homo Scrivens