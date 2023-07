CIVITAVECCHIA – Fuori il disco di Mario Paparozzi ''Always on my mind''. Dopo 53 anni il cantante e basso dello storico gruppo i Rokketti, è tornato infatti a cantare in 15 tracce Jazz, Soul, Country, Blues e Rock. Un cd, il primo da solista, nato dalla passione che solo chi ha dedicato tutta la vita alla musica può avere e proprio questo ha spinto Paparozzi a mettersi nuovamente in gioco a 82 anni con una serie di tracce impegnative e senza tempo cantate con la sua meravigliosa voce. Spinto dal noto musicista e amico Marco Guidolotti Paparozzi decide quindi di provarci e di togliersi questo “sfizio” musicale. Poi arriva il covid e i tempi si allungano ma alla fine il cd viene alla luce e da pochi giorni, precisamente il 27 giugno, è sugli scaffali del negozio di Paparozzi “Stelle & Strisce - strumenti musicali”, qualche traccia è disponibile sulle piattaforme social ma, ovviamente, come spiega il musicista e cantante «non posso certo metterle tutte», sorridendo.

Una passione per il suo lavoro, una di quelle persone che potrebbero raccontarti aneddoti per ore, d’altronde Mario Paparozzi ha anche scritto un libro su “I Rokketti” e all’interno del cd c’è un opuscolo con foto, racconti e molto altro. Insomma una vera “chicca” nata dall’amore e dalla voglia di trasmettere alla propria famiglia un po’ di lui e della sua musica. Le tracce sono When I fall in Love, Dream a little Dream of me, Someone to watch over me, These foolish Things, Stardust, In the Still of the Night, I wish you Love, Will you love me Tomorrow, My funny Valentine, Always on my Mind, You don’t know me, The Way you look Tonight, Georgia on my Mind, Save the last Dance for me e An Affair to remember.

Al progetto, oltre ad altri validissimi musicisti, ha collaborato anche Felice Tazzini. «Sono molto contento - ha commentato Paparozzi - e spero che prima o poi possiamo fare una bella serata insieme, i musicisti sono i migliori sulla piazza. Adesso lanciamo questo disco ma ci sono diversi progetti in cantiere, penso ad un disco di canzoni italiane ma forse prima uno di canzoni natalizie».

