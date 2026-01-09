VITORCHIANO - Si è conclusa con successo il 6 gennaio l’edizione 2025-26 del Friendly Village, il cartellone degli eventi natalizi promossi dal Comune di Vitorchiano in collaborazione con numerose associazioni e realtà locali. È stato un mese di emozioni, tradizioni, creatività e solidarietà in cui il “Borgo Sospeso” della Tuscia si è vestito di luce, musica e meraviglia attirando l’attenzione dei residenti e dei visitatori.

L’amministrazione comunale ringrazia chi, con passione e dedizione, ha reso possibile l’organizzazione e la riuscita di ogni appuntamenti, a partire dalla Pro Loco Vitorchiano e dal Comitato Festeggiamenti San Michele Arcangelo per la calorosa accoglienza del pubblico e per aver gestito molti eventi dal punto di vista logistico, proseguendo con la Banda Musicale Fedeli di Vitorchiano e le sue majorette per aver portato, come ogni anno, ritmo e allegria. Quindi, Avis, Apurimac, Caritas e la Famiglia Mariana Le Cinque Pietre hanno ricordato a tutti il verso senso della solidarietà, mentre hanno perpetuato la secolare tradizione del presepe gli studenti della Scuola secondaria di primo grado Don Lorenzo Milani, guidati dalla professoressa Ornella Mei, per lo splendido presepe artistico ispirato all’Adorazione dei Magi di Raffaello Sanzio e tutti gli altri gruppi che hanno riempito il borgo con i loro presepi: le Confraternite, l’Associazione Carnevale e Cultura, il Napoli Club Vitorchiano, il Comitato Festeggiamenti Sant’Antonio oltre a privati cittadini.

Il Comune ringrazia inoltre, per la promozione culturale e artistica, la compagnia teatrale In…Stabile, Almamousiké, Eipaa, l’artista Francisco Cordoba e gli altri artisti che con l’iniziativa “Natale in Arte 2.0” che hanno trasformato il centro storico in un museo-teatro a cielo aperto. Allo stesso modo, le associazioni Fuori le Mura, Camminatori di Vitorchiano, Club Subbuteo Vitorchiano, Brutti Zozzi Infangati e tutti i volontari hanno svolto un ruolo di grande rilevanza nel Friendly Village curando la Casa di Babbo Natale, la Casa del Grinch, la Corsa dei Babbo Natale e i tanti momenti di cultura, intrattenimento e sport che hanno avuto luogo durante il periodo natalizio. Infine, ma non certo per ultimi, un ringraziamento speciale va a tutte le attività commerciali per la loro viva partecipazione con addobbi, colori e presenza, al Gruppo Comunale di Protezione Civile e ai Volontari del Soccorso per la presenza continua negli eventi all’aperto e su strada permettendone uno svolgimento in sicurezza, alla Polizia Locale e alle forze dell’ordine e al personale comunale e dell’impresa Ekorec per il mantenimento della pulizia e del decoro del paese. «I numerosi turisti che in questo mese hanno visitato Vitorchiano sono un ottimo viatico per il nuovo anno appena iniziato – commenta l’amministrazione comunale -. Vedere Vitorchiano così vivo e unito è il regalo più bello. Il Friendly Village non è solo un programma di eventi, ma la dimostrazione di quanto sia forte il legame tra cittadini e territorio quando si lavora insieme. Grazie ancora a tutti per aver partecipato numerosi, rendendo ogni piazza e ogni vicolo un luogo di incontro e gioia. Vitorchiano è una comunità che brilla tutto l’anno».

