CIVITAVECCHIA – “Frammenti” cambia d’abito e diventa “Franco Ciambella & friends”. Venerdì 15 settembre alle 21, nel porto storico di Civitavecchia, davanti alla Darsena romana, arriva “Franco Ciambella & friends”, evento charity che destinerà l’intero incasso delle libere donazioni all’associazione “Susan KomenOnlus” per la lotta ai tumori al seno. Dalla suggestiva scalinata settecentesca di porta Livorno sfileranno fini lavori di alto artigianato artistico degli stilisti Franco Ciambella accanto a Gianni Calignano e Nino Lettieri. Sfilerà anche un estratto della mostra internazionale “I 60 anni del made in Italy” della giornalista di moda Fiorella Galgano, per gentile concessione della figlia Alessia Tota Galgano.

I momenti di pura moda si alterneranno ad esibizioni live di artisti i cui nomi saranno rivelati in conferenza stampa. Alle performance dei vari ospiti si susseguiranno una serie di omaggi e riconoscimenti. “Franco Ciambella& friends” è la continuazione di una tradizione radicata nel territorio perché iniziata 20 anni fa con “Frammenti”, ma poi evolutasi sempre di più verso contenuti congeniali allo stilista civitavecchiese che in questo nuovo evento ha voluto fortemente persone a lui care, vicine per arte, sensibilità e conoscenza.

“Franco Ciambella& friends” risulta quindi essere un contenitore nuovo e moderno, non più caratterizzato da “frammenti” di spettacoli importanti, ma da un insieme di contributi artistici studiati ad hoc per dare vita ad una serata unica ed irripetibile per tutto il pubblico.

Lo stilista tiene a precisare, infatti, che la serata-evento, come già accaduto in passato, è a pieno titolo patrimonio della città di Civitavecchia. “Franco Ciambella& friends” è un evento ideato e organizzato da Franco Ciambella per l’Associazione culturale “Aquarius” e vanta supporto e patrocinio del Comune di Civitavecchia con il Sindaco Ernesto Tedesco oltre al patrocinio dell’Autorità Portuale con il Presidente Pino Musolino.

Gli inviti per la serata possono essere ritirati già da oggi, prenotando al numero 0766/28870 o direttamente presso l’Atelier di Franco Ciambella in via F. Crispi 12/14 (ore 9-13 e 16-19,30) o presso il negozio “Via Veneto di F. Ciambella” di via Regina Elena 30 (ore 9-13 e 16-19,30).