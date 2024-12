Un Viaggio nell'Intimità di Luigi Pirandello e una Commedia Agrodolce sullo Stress della Vita Moderna. Il prossimo weekend lungo al Nuovo Sala Gassman si presenta ricco di spettacoli di grande interesse e qualità, che offrono al pubblico un'esperienza teatrale coinvolgente e variegata.

Follie Pirandelliane – Giovedì e venerdì alle 21, il palco del teatro accoglierà "Follie Pirandelliane", un affascinante viaggio nell'intimità del grande drammaturgo siciliano, Luigi Pirandello. Il testo, scritto e diretto da Enrico Maria Falconi, porta in scena il complesso mondo delle donne che hanno circondato Pirandello, a cominciare dalla moglie Antonietta Portulano, interpretata magistralmente da Shari De Paolis. La pièce esplora il rapporto di Pirandello con la follia, intrecciando momenti di danza coreografati da Cristina Belletti, che conferiscono forma e profondità ai personaggi. Con un cast eccezionale, composto da Benedetta Rocchetti, Flavia Pennesi e un talentuoso corpo di ballo, lo spettacolo promette emozioni intense e una prospettiva unica sul mondo interiore del celebre autore.

Xanax – Sabato alle 21 e domenica alle 19, la scena del Gassman ospiterà "Xanax", una commedia brillante dai risvolti corrosivi. Il testo, scritto da Angelo Longoni e diretto da Marco Cavallaro, presenta una coppia di sconosciuti, Laura e Daniele, costretti a trascorrere 48 ore insieme in un ascensore dopo essere rimasti bloccati al lavoro durante il weekend. Attraverso dialoghi esilaranti e momenti drammatici, i due protagonisti condividono le proprie ossessioni, solitudini e fobie quotidiane, trovando conforto nei farmaci sempre più comuni e diffusi come "Xanax", "Prozac" e "Malox". Interpretato con maestria da Marco Antinolfi e Carla Schiavone, lo spettacolo offre uno sguardo profondo e ironico sulle ansie della vita moderna, invitando il pubblico a ridere e riflettere.

Informazioni e Prenotazioni – Il botteghino del Gassman è aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e il sabato e la domenica da un'ora prima dell'inizio degli spettacoli. Inoltre, non perdere l'occasione del "Giovedì Pazzo", con offerte speciali sui biglietti per diversi titoli in cartellone. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattare il numero telefonico 328/1224154.

Il Nuovo Sala Gassman continua a essere un punto di riferimento per gli amanti del teatro, offrendo un programma variegato e di alta qualità che soddisfa i gusti più diversi.