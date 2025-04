CIVITAVECCHIA – Ancora un paio di incontri con il Comune per definire alcuni aspetti burocratici e non solo e poi, nei prossimi giorni, l’amministrazione giallorossa e la “On Air” saranno in grado svelare tutti i dettagli del prossimo Civitavecchia Summer Festival, pronto a colorare ed animare le serate alla Marina.

La società civitavecchiese di Giampiero Firicano gioca in casa. «E non è la prima volta che lo facciamo - ha spiegato proprio Firicano - oltre ad eventi in città, ad esempio, abbiamo curato in passato anche il cartellone di eventi estivi presso il castello di Santa Severa. E poi siamo stati impegnati con il Festival dei Due Mondi di Spoleto o con la realizzazione di spettacoli all’Arena di Verona, in collaborazione con la Fondazione. Oltre ad aver fornito le attrezzature per lo stesso Summer festival nel corso degli anni». Insomma, l’esperienza non manca.

«È già uscito il nome di Cristiano De Andrè - ha ricordato - sarà uno degli artisti di punta di quest’anno. Quella di Civitavecchia sarà l’unica data nel Lazio e non è stato facile averlo con noi. Civitavecchia, purtroppo, sconta la vicinanza con Roma che in molti casi la penalizza. Questa invece sarà l’unica tappa qui per De Andrè che adesso sta vivendo un momento d’oro, reduce anche dalla presenza a Sanremo». Firicano si è detto davvero soddisfatto di questo risultato e, pur non svelando ancora quelli che saranno gli altri nomi che andranno a comporre il cartellone, ha assicurato: «Da circa due mesi siamo al lavoro, non è semplice - ha sottolineato - è un progetto ambizioso, questo. Ce la stiamo mettendo tutta, con la nostra grinta, l’impegno e l’entusiasmo, per un’estate ricca». On Air è stata l’unica società ad aver partecipato al bando. «Non pensavamo partecipassero in molti - ha concluso - ma neanche che fossimo gli unici. Non è semplice, le spese sono molte e il budget non elevatissimo. Ma ripeto: l’impegno c’è».

©RIPRODUZIONE RISERVATA