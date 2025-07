GROTTE DI CASTRO si prepara ad accogliere la prima edizione del Festival InCastro – Festival del pensare, in programma da venerdì 11 a domenica 13 luglio, con un ricco cartellone di incontri, seminari, laboratori e spettacoli dedicati al pensiero critico, alla filosofia, alla scienza e alla psicoanalisi. L’iniziativa è promossa dal Comune di Grotte di Castro con il contributo della Regione Lazio e il patrocinio della Provincia di Viterbo. Tra gli ospiti attesi, Piergiorgio Odifreddi, matematico e divulgatore scientifico, e Annie Cohen-SolaGuttmann sulla memoria. In serata, la presentazione del libro di Piergiorgio Odifreddirama accademico e culturale italiano e internazionale. Il festival si aprirà venerdì 11 luglio alle 17:30 con i saluti istituzionali. Seguiranno le conferenze di Enrico Alleva, etologo di fama, su evoluzione e mente umana, e di Charles Guttmann sulla memoria. In serata, la presentazione del libro di Piergiorgio Odifreddi con Benedetto XVI e, alle 22:00, la proiezione del documentario Una risata ci salverà di Michelangelo Gregori. Sabato 12 luglio, al mattino, spazio ai laboratori partecipativi con Fab Lab Lazio Innova, Neurons e Lego Serious Play. Nel pomeriggio, interverranno Luciano Dottarelli, Alessandro Zocchi, Gilberto Corbellini e Salvatore Maria Aglioti, per concludere con lo spettacolo musicale Rock Around the Moon, ideato dal fisico e divulgatore Ettore Perozzi, che sarà poi intervistato da Paolo Conte sul libro Spazzini spaziali. Domenica 13 luglio, nuovi laboratori in riva al lago e, dalle 17:00, gli interventi di Marco Francesconi, Annie Cohen-Solal e Daniela Scotto di Fasano. Alle 20:30 la tavola rotonda conclusiva Ragione ed emozione, moderata da Paolo Conte e Francesco Orzi, e alle 21:30 il concerto finale con il Corpo Bandistico “Giuseppe Verdi”.

Oltre a Odifreddi e Cohen-Solal, saranno presenti: Enrico Alleva, Charles Guttmann, Gilberto Corbellini, Salvatore Maria Aglioti, Marco Francesconi, Daniela Scotto di Fasano, Luciano Dottarelli, Alessandro Zocchi, Ettore Perozzi, Michelangelo Gregori e Paolo Conte, che insieme a Francesco Orzi modererà l’intero festival.

Il Festival InCastro – Festival del pensare si preannuncia come un’occasione unica per approfondire le grandi domande del nostro tempo con uno sguardo aperto, trasversale e accessibile. Per il programma completo e le informazioni aggiornate: incastro.iperhub.space.

©RIPRODUZIONE RISERVATA