Il Festival Gunaikì, ideato da Barbara Aniello e promosso da Spazio Inter Artes, si conclude con un doppio evento: il finissage della mostra Versus Claudia di Claudia Scarsella e la live music performance di Antonio Tonietti.

Dopo dodici incontri interdisciplinari, correlati alla mostra, l’artista viterbese Claudia Scarsella ha raccolto un notevole consenso di pubblico e di critica, il cui dibattito non si è ancora spento. Innumerevoli e fertili sono state le connessioni filosofiche, psicologiche, sociali, letterarie ed artistiche che si sono avvicendate a partire dal nucleo propulsivo dei collages, patterns, pittosculture dell’artista. Nello Spazio Inter Artes, ormai salutato come salotto della cultura viterbese, si sono alternate figure dell’eccellenza della cultura locale, quali Benedetta Bruzziches, Anna Lea Antolini, Guido Sileoni, Sonia Melchiorre, Francesco Cro, Elisa Anzellotti, Studio Clou, Elisabetta Gnignera, Paola Melis, Diego Profili, Antonella Bernardi, Chiara Capezzuto, Barbara Aniello. Tra conferenze, presentazioni, interviste, spettacoli e concerti lo spettatore ha potuto circumnavigare il tema del femminile da ogni punto di vista, in un fertile dialogo tra le diverse discipline artistiche, umanistiche e scientifiche. Pittura, Architettura, Danza, Musica, Psichiatria, Diritto, Moda, Poesia, Filosofia, Letteratura, Sociologia, Design, Spiritualità si sono non avvicendate ma aggregate, dando risonanza alla maestria di artisti, ricercatori, professionisti e imprenditori che hanno ritratto la donna nella sua piena e versatile unicità. L’evento conclusivo, previsto domenica 7 gennaio alle ore 18, si avvarrà dell’ingegno del performer, compositore e liutaio Antonio Tonietti, conosciuto nell’ambito della drone e ambient music, che ci regalerà una performance live di alto livello.

