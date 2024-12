MONTEFIASCONE - Anteprima del Festival dell’Ecologia Integrale tra teatro, impegno sociale e sostenibilità. Il 19 giugno, in piazza Santa Lucia Filippini, la manifestazione organizzata dall’Associazione Rocca dei Papi si presenta con una serata evento che si aprirà, alle 21, con la presentazione delle proposte progettuali delle associazioni e delle scuole locali sulla “Montefiascone del futuro”. Le compagnie teatrali “Giorgio Zerbini” e “I Burloni” metteranno in scena rispettivamente testi di Italo Calvino ed Elio Vittorini. Ospite d’onore l’attrice Claudia Gerini, impegnata nel sociale come testimonial del teatro terapeutico nei problemi di disagio mentale, che terrà una lezione spettacolo.

Giunta alla quarta edizione, la rassegna è dedicata quest’anno al tema della città sostenibile “del noi” e accoglierà docenti e rettori universitari, filosofi, storici dell’arte, cardinali e rappresentanti delle istituzioni per quatto giorni di riflessione e confronto con l’obiettivo di sottolineare l’importanza e la valenza dell’aspetto comunitario che spesso viene a mancare nelle metropoli contemporanee.

Il Festival dell’Ecologia Integrale è patrocinato da regione Lazio, provincia di Viterbo, comune di Montefiascone, Aci (Automobile Club d’Italia) e Systema Ambiente, con il sostegno di Unindustria (Unione degli Industriali e delle imprese Roma – Frosinone – Latina – Rieti – Viterbo), Nardini Arredamenti, Gruppo Salvati, Euroansa SpA, Engie, Consorzio Universitario Humanitas, supermercato Tigre Montefiascone e Centro medico Bartoleschi.

