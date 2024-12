SORIANO NEL CIMINO – Il festival dei Lumi, prodotto con passione da Aedon Cultura aps e sostenuto dal Comune di Soriano nel Cimino, si prepara a illuminare il comune viterbese per la sua terza edizione, in collaborazione con la Pro loco Soriano, l’associazione Premio Centro, Galleria Viva, l’associazione Soriano Terzo Millennio, Vinum Soriano e Theatr-es.

Il festival celebra l’autenticità cinematografica, proiettando cortometraggi di vari generi e provenienze. Alla sua terza edizione, si espande in un evento di due giorni, includendo anche arte contemporanea e videoarte. Soriano nel Cimino, con la sua storia, offre il contesto perfetto per un festival che, tra passato e presente, vuole proporsi come un catalizzatore di creatività.

Aggiunte Speciali al Programma. Quest’anno, il festival accoglierà due nuovi e affascinanti elementi: la mostra d’arte contemporanea “Verde Memoria” presso la Galleria Viva, che presenterà opere di pittura e videoarte, e la rassegna CinemaSoriano, con la proiezione di cortometraggi provenienti dal territorio locale.

Competizione ufficiale internazionale. Nella competizione ufficiale, otto giovani autori, accuratamente selezionati tra oltre 500 partecipanti provenienti da più di 100 paesi, presenteranno i loro lavori attraverso due programmi distinti. Le proiezioni avranno luogo nelle serate del 16 e 17 dicembre nella suggestiva sala del cinema Florida.

Il festival dei Lumi continua a crescere, diventando un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte, del cinema e della videoarte. L’evento è reso possibile grazie all’entusiasmo e al supporto della comunità locale e dei partner coinvolti.

L’ingresso agli eventi del festival è gratuito e non è richiesta prenotazione.