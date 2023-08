CIVITA CASTELLANA – Festeggiamenti patronali, per un comico che esce di scena un’altra che arriva. Dopo il forfait di Max Giusti a causa di impegni televisivi, si esibirà in piazza Matteotti Valentina Persia con uno spettacolo di cabaret, e a seguire l’esibizione del Dj set di Molella.

Era inizialmente prevista per il 15 settembre l’esibizione di Max Giusti, comico romano che recentemente ha registrato il tutto esaurito a teatro con “Il marchese del grillo”, e invece non si terrà a causa di alcuni impegni televisivi dell’attore. Al suo posto arriva la divertente Valentina Persia seguita da Molella. Romana, debutta in televisione nel 1994 raccontando barzellette nello show di Canale 5 “La sai l’ultima?”, condotto da Pippo Franco. Dal 1998 al 2002 partecipa allo spin-off della trasmissione “La sai l’ultimissima?”.

Risale al 2007 la recitazione nella seconda stagione della serie televisiva “Caterina e le sue figlie”, alla quale segue l’interpretazione di Mimì in “L’onore e il rispetto”. Nel 2021 arriva seconda all’Isola dei famosi. Attualmente è nel cast del programma comico Only Fun. Molella è un disc jockey e produttore discografico. Approda a Radio Deejay nel 1986, e inizia fin da subito la sua collaborazione con Jovanotti. Sono degli anni 90 le sue prime produzioni musicali, da Confusion, remix dance di Nella notte degli 883, a Gala e Gigi & Molly con Gigi Dag. Dal termine degli anni Ottanta fino a metà anni 2000, Molella si alterna con Fargetta nel programma dance del sabato notte di Radio Deejay Megamix. Adesso è a Deejay Time nel week end e a Deejay Time in the Mix.

