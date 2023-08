SORIANO NEL CIMINO - «Abbiamo tante idee e ci metteremo tutto l’impegno possibile per cercare di riportare iniziative di aggregazione e divertimento nel nostro paese, cui teniamo tanto».

E’ iniziata con questo spirito, l’avventura di dodici ragazzi che, nei mesi scorsi, hanno deciso di formare il Comitato festeggiamenti San Giovenale, finalizzato alla raccolta di contributi per la realizzazione delle celebrazioni in onore del patrono di Chia, ricorrenza che cade nel mese di maggio. A tal fine, nel corso dell’anno, vengono organizzati eventi dedicati a grandi e piccini. Proprio come la festa della birra, che sarà inaugurata questa sera con lo stand enogastronomico e il doppio concerto di “Sebak” e “Clied”.

E domani si replica con Brusco e lo special guest Puritano; a seguire il djset di Carlo Giganti, direttamente dal Thierra. Sabato, invece, è in programma la serata dal titolo “Roll Over” per scatenarsi nei balli che hanno fatto la storia della musica. Il sipario in piazza Garibaldi, location di tutte le serate di festa, calerà domenica con la voce di Giorgia Nicolamme accompagnata dal pianista Samuele Buzzi e, a seguire, un revival degli anni ’60.

Lo stand enogastronomico aprirà tutte le sere alle 19,30, mentre gli spettacoli inizieranno alle 21,30.

Sono già diverse settimane che i ragazzi del Comitato sono al lavoro per mettere a punto l’organizzazione degli appuntamenti. «Ci teniamo tanto e auspichiamo nella buona riuscita della festa: vogliamo che piazza Garibaldi torni ad essere un luogo di incontro per tutto il paese, come è stata per tantissimi anni in passato», dicono all’unisono. «Cogliamo l’occasione - concludono - per ringraziare i compaesani per la partecipazione alle precedenti iniziative che abbiamo organizzato e gli amici che ci sostengono e supportano nella loro realizzazione».