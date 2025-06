VALENTANO - Tutto pronto per la settima edizione della “Festa del lago”. L’iniziativa si svolgerà giovedì 12 giugno a Valentano ed è organizzata dal Centro Ricreativo Santa Lucia Filippini.

Il raduno vedrà la partecipazione dei soci dei centri anziani dei comuni di Valentano, Bolsena, Capodimonte, Marta, Montefiascone, Gradoli, Acquapendente, Farnese, Grotte di Castro, San Lorenzo Nuovo e Onano. La “Festa del Lago”, giunta quest’anno alla settima edizione, ha il patrocinio del comune di Valentano, della provincia di Viterbo, di Ancescao Aps e dei comuni intorno al lago di Bolsena. L’evento è stato realizzato con il contributo del comune di Valentano, della provincia di Viterbo e dello sponsor ufficiale “Villa Daniela”. Il programma prevede alle 9,30 l’accoglienza dei soci in piazzale Santa Croce e poi la visita al castello, al museo e alle chiese nel centro di Valentano. Lungo il percorso, in piazza Cavour, ci sarà la possibilità di effettuare controlli della pressione arteriosa e glicemia sa parte della Croce Rossa Italiana. Seguirà alle 10,30 la messa giubilare nella chiesa parrocchiale. Il programma continuerà con il saluto delle autorità civili e religiose, tra le quali il deputato Mauro Rotelli e il consigliere regionale Daniele Sabatini, a cui seguirà il pranzo. Inoltre ogni presidente di ogni circolo verrà omaggiato con un quadro realizzato da Giovanni Ciucci. La “Festa del lago” continuerà, sempre a Valentano, dalle 16 con “Pietro e la sua fisarmonica” per un pomeriggio danzante fino alla sera.

©RIPRODUZIONE RISERVATA