“Femina”, l'ultimo lavoro di Compagnia Abbondanza Bertoni, in lizza per il Premi Ubu 2023 nella categoria “Miglior spettacolo di danza” sarà in scena mercoledì 13 dicembre alle 21 al teatro dell’Unione di Viterbo grazie alla collaborazione tra il Comune di Viterbo e Atcl – Circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da Mic – Ministero della Cultura e Regione Lazio.

Uno spettacolo magnetico, con la coreografia di Antonella Bertoni che avvince lo spettatore davanti a quattro straordinarie ballerine: Sara Cavalieri, Eleonora Chiocchini, Valentina Dal Mas, Ludovica Messina Poerio. Continua la ricerca sul tema dell’identità, questa volta indagando l’universo femminile sulle musiche dell’album Dysnomia del gruppo newyorkese Dawn Of Midi, dai suoni minimal-techno, realizzato utilizzando solo strumenti acustici.

«Con un travestimento posticcio e movenze minimali il flusso ci porta nel gioco dell’identità femminile, effeminando, maschizzando, disimbambolando le quattro interpreti. Scorporazione e incorporazione di sé stesse e l’altra: due poli, due luoghi fisici sulle rive opposte dello stesso fiume.

Complici del loro stesso apparire si specchiano l’una nell’altra restituendo movenze specchiate, compresse e rivestite da un accompagnamento sonoro che magnetizza e fluisce senza alcuna reale interruzione né spazio per la melodia ma solo per l’aridità del ritmo. “Femina” è lo spazio di traduzione e allucinazione in quadro scenico di possibili forme e nomi del donnesco e femmineo mondo contemporaneo», dalle note di Michele Abbondanza.

