CIVITAVECCHIA – “All’associazione Filarmonica Ensemble Incantus per essersi aggiudicato il primo premio al concorso nazionale “Fanum Fortunae” e per il prestigio che l’attività del coro apporta alla città di Civitavecchia da più di 18 anni”.

È questo il contenuto del riconoscimento che il Comune di Civitavecchia, in persona del sindaco Ernesto Tedesco e dell’assessore alla Cultura Simona Galizia, ha voluto conferire al coro Ensemble Incantus a seguito del primo piazzamento ottenuto al concorso nazionale corale di Fano dello scorso anno.

«Ringraziamo l’Amministrazione Comunale per questo riconoscimento - commenta il presidente dell’Ensemble Incantus Emanuele D’Angelantonio - che costituisce per noi un ulteriore attestato di stima per l’attività che questa associazione corale svolge ormai ininterrottamente da quasi venti anni. Una storia fatta di tanti traguardi raggiunti, con piazzamenti nei primi posti in numerosi concorsi nazionali ed internazionali. La vittoria ottenuta al concorso nazionale di Fano, soprattutto al cospetto di cori concorrenti di elevata qualità provenienti da tutta Italia, ha rappresentato per noi una grande soddisfazione, che ci rende orgogliosi del lavoro che quotidianamente tutti coristi ed il Direttore Riccardo Schioppa svolgono».

Gli impegni per l’Ensemble Incantus non finiscono qui. Infatti, il coro sarà impegnato il prossimo 18 maggio, alle ore 18.45, presso il teatro Granari, nell’ambito del Forte Festival, dove il gruppo corale svolgerà un concerto che vedrà l’esecuzione di brani che spazieranno dall’epoca rinascimentale a quella contemporanea. L’ingresso è gratuito.