FABRICA DI ROMA – Si è aperto il sipario del Teatro Palarte di Fabrica di Roma per il Fabrica festival 2024. Notevole il successo di pubblico per la prima serata della XIX edizione, organizzata e promossa dal comune di Fabrica di Roma e dall’associazione culturale Musicultura. Nella prima delle quattro domeniche del festival, dedicata al ritmo travolgente e alle danze coinvolgenti di pizzica e taranta, il gruppo Ariacorte ha conquistato il pubblico con un viaggio attraverso la storia e la cultura salentine, un ponte tra il passato e il presente, dove antichi strumenti come il tamburello a cornice e la tammorra si sono fusi con le danze tradizionali.

Nei successivi appuntamenti, saliranno sul palco del PalArte di Fabrica di Roma il 7 aprile La Banda dell’Uku, il 14 aprile Filippo Graziani Canta Ivan, il 28 aprile “Hommage”, le più belle canzoni di Gianmaria Testa arrangiate da Orchestralunata e cantate da Tiberio Ferracane, con la regia di Alberto “Bebo” Guidetti de lo Stato Sociale.

I biglietti sono disponibili su www.i-ticket.it e presso la biglietteria del teatro PalArte (la biglietteria apre alle 16,30, un’ora prima dello spettacolo).

Il prezzo è di 7 per gli spettacoli del 17 marzo e del 7/28 aprile; 10 euro per lo spettacolo del 14 aprile. Informazioni: Ufficio Cultura 0761.569001 – 338.8358540 – 335.5905280. Sito web: www.comune.fabricadiroma.vt.it; facebook @fabrica.festival – Instagram @festivalfabrica.

