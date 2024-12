S. MARINELLA – Prende il via questa sera al castello di Santa Severa il programma degli eventi organizzati dalla Regione Lazio. Il primo appuntamento vedrà sul palco Ezio Greggio, che ripercorrerà i maggiori successi della sua lunga carriera con il tour teatrale “Una vita sullo schermo”. In questo one man show di 90 minuti, il pubblico troverà la storia della tv italiana di ieri e di oggi attraverso i suoi monologhi sferzanti, le parodie di famosi personaggi della tv e della politica, alcuni tra i suoi numeri più conosciuti come l’Asta Tosta col mitico quadro del maestro Teomondo Scrofalo. Ezio, con la sua satira, il suo stile personale graffiante e ironico scherza e diverte il pubblico parlando di televisione, di politica, di sport e della società italiana di ieri e di oggi.

Domani, è la volta di Tommaso Zanello in arte Er Piotta, che porta il suo 10 e l’ode tour. Lo show, attraversa tutti i suoi 10 album di studio, e più di 25 anni di musica, con particolare attenzione all’ultimo album “Na notte infame” e a quell’Ode Romana dedicata al fratello Fabio. Sul palco con Piotta il compositore Francesco Santalucia (piano, basso, percussioni), il polistrumentista Augusto Aku Pallocca (sax, synth, rap), Francesco Fioravanti (chitarra elettrica e acustica), Claudio Cicchetti (batteria e percussioni), accompagnati dal sound engineer Cristiano Boffi. Il castello è un complesso monumentale di proprietà della Regione Lazio, gestito da Lazio Crea, d’intesa con Mic, il Comune di Santa Marinella e Coopculture e propone al pubblico oltre agli appuntamenti degli spettacoli estivi anche l’offerta culturale con le visite guidate della domenica, la Torre Saracena, sabato e domenica e il percorso museale del Museo del Mare e della Navigazione antica e del Museo del castello tutta la settimana oltre alla ricettività per giovani e famiglie dell’Ostello.

