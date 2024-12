CIVITAVECCHIA – Per gli eventi estivi ci sarà ancora da attendere ma l’assessorato alla Cultura di Stefania Tinti sta lavorando al un proverbiale “coniglio dal cilindro”. «Non ci sono abbastanza soldi per maxi eventi o concertoni alla Marina – ha detto Tinti in tutta sincerità -, ed è una situazione che conosciamo tutti quindi, viste anche le tempistiche, stiamo lavorando ad alcuni appuntamenti per valorizzare le eccellenze locali».

Certo un'estate un po' povera ma, va detto, la giunta si è insediata da nemmeno un mese e sicuramente il fatto che il bando per la gestione del Civitavecchia summer festival sia andato deserto è stato un duro colpo per tutta la città, visti i record di presenze toccati negli anni passati e proprio in concomitanza con i giorni del festival che hanno visto il lungomare cittadino preso d’assalto da migliaia di persone, da tutta Italia in alcuni casi, per i loro idoli portati in città grazie alla collaborazione tra Shining e Giordano Tricamo di Stazione musica. Ma sono tempi, aimé, ormai passati e quella del 2024 sarà un’estate forse un po’ moscia dal punto di vista degli eventi.

«Stiamo cercando di lavorare in collaborazione con le molte eccellenze cittadine, un modo per valorizzarle - ha detto Tinti - e farle scoprire a tutti i civitavecchiesi». Qualche novità, però, dovrebbe arrivare già da settembre. «Abbiamo in mente - ha continuato - diverse iniziative che vogliamo realizzare. Pensiamo a rassegne, dall’arte al giornalismo, passando per mostre, presentazioni e molto altro. Insomma sarà un’offerta ricca e valida».

Proprio nei giorni scorsi, intanto si è tenuta una riunione tra l’assessore alla Cultura Tinti e l’Atcl per valutare l’ampliamento dell’offerta per il Traiano, attualmente limitata agli spettacoli del cartellone, e qualche opzione aggiuntiva per la Cittadella della musica. Tinti, intanto, ha già iniziato a programmare per la prossima estate. «Mi sto muovendo - ha concluso - per cercare sponsor che ci possano permettere di realizzare eventi più grandi». Un’estate di transizione tra la vecchia e la nuova amministrazione.

