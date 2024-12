TOLFA - "Lunario”: questo il titolo della meravigliosa mostra personale dell'ecletticave poliedrica artista di Tolfa, Eugenia Serafini che è allestita e che verrà inaugurata a Firenze sabato 27 aprile (apertura alle ore 18 – Plus Forence – Salone del Glicine). L’esposizione avrà termine giovedì 21 novembre 2024 ed è a cura del professor Carlo Franza, il quale a proposito di questa grande artista scrive: “Eugenia Serafini da sempre tocca ed elabora temi legati al mondo, alla natura e alla vita nelle sue intersecazioni e dopo aver descritto a colori altre stagioni dell’anno nelle splendide mostre precedenti al Palazzo Plus Florence: ‘Primavera vien danzando’ 2020/2021, Estiva 2021/2022, Autunnale 2022/2023, Invernale 2023/2024, questo capitolo nuovo, Lunario, lasciando scoprire l’incantesimo, la magia, il sogno e mille altro”. In questa nuova mostra Eugenia Serafini espone 20 opere su cartoncino pregiato di cm. 50X70, alternando acquarelli, acrilici e collages con i quali "presenta la sua personale percezione della Luna dai colori brillanti e luminosi, immersa nel cielo stellato, ma anche una percezione del Cosmo e del rapporto tra Cielo, Oceani e Corpi celesti - prosegue Carlo Franza - ispirandosi anche alla letteratura e al misterioso legame tra cetacei e uomini negli oceani, basti pensare Moby Dick, la gigantesca e mitica balena bianca del romanzo di Herman Melville, dal quale fu tratto l’omonimo film del 1956 diretto da John Huston e al racconto di Ernest Hemingway ‘Il vecchio e il mare’'. Tra lune piene, lune calanti e crescenti che si alternano in gioco con forme geometriche di pianeti e ammassi stellari di galassie lontane – conclude – si scorge anche l’ultima spettacolare eclissi di Sole del 2024. Ed ancora: da sfondi neri emergono superfici lunari al tramonto, di grande raffinatezza e suggestione. Con questa ulteriore mostra Eugenia Serafini si conferma artista colta e raffinata, dalla creatività brillante e sempre attuale”.

L'artista Eugenia Serafini si è laureata in Lettere classiche con una tesi sull’Ibis di Ovidio all’Università “La Sapienza” di Roma. È stata allieva del grande studioso Natalino Sapegno. Ha poi frequentato la Scuola Nazionale di Archeologia di Roma.

Docente per Chiara Fama di Disegno all’Università della Calabria dal 1999 al 2013 nel Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, Docente di Storia dell’Arte all’AABB di Carrara e all’Accademia della Illustrazione e della Comunicazione visiva di Roma, diretta da Giancarlo Montelli, artista e scrittrice, performer internazionale, giornalista, storica dell’arte, collabora con varie riviste”, si legge nella nota stampa. Ha al suo attivo più di 250 mostre personali e di gruppo in Italia e all’estero. Le sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private di prestigio. Ha ricevuto numerosi premi.

