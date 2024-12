MONTEFIASCONE – L’ultimo appuntamento del 2023 con Est Film Festival è Eff|Short, il concorso per cortometraggi organizzato da Factotum. L’appuntamento è per venerdì 15 dicembre, ore 18, presso il Cinema Gallery di Montefiascone.

I cinque corti in gara sono ‘Sognando Venezia’ di Elisabetta Giannini, ‘Il mare che muove le cose’ di Lorenzo Marinelli, ‘La mia terra di nessuno’ di Francesca Belli, ‘Metamorfosi’ di Pietro Porporati e ‘Subtitles’ di Davide Barbieri.

Al termine, prima delle premiazioni che andranno a chiudere la giornata, una proiezione speciale: ‘Dont’ Be Cruel’ di Andrej Chinappi; e un incontro speciale con il giovane attore montefiasconese Giorgio Ricci. I premi saranno due: ‘Premio Aido’, assegnato dal pubblico, e ‘Premio Scuole’, assegnato dagli studenti dell’Istituto Dalla Chiesa; entrambi con un corrispettivo economico di 300 euro.

«Chiudiamo questo 2023 con un appuntamento molto atteso dal pubblico di Est Film Festival, quello con il concorso di corti – dichiara il direttore Glauco Almonte -. Abbiamo vissuto un anno molto intenso e pieno di soddisfazioni, dove la presenza della nostra attività sul territorio è stata più capillare. Allo storico appuntamento di luglio dedicato ai registi esordienti del cinema italiano abbiamo affiancato, con una nuova struttura, le sezioni competitive Eff|Doc e Eff|Short. Il ritorno del Festival a piazzale Frigo ha segnato l’inizio di una nuova fase e i numeri e l’interesse raccolti da questa diciassettesima edizione parlano da soli.

Abbiamo ritrovato il piacere di condividere la visione di un film insieme all’aperto e i concorsi per i registi esordienti, moltiplicati per tre, ci hanno permesso di fare conoscere sempre più Montefiascone come terra di cinema e di essere come Festival in maniera più ampia un punto di riferimento per il settore».

La giornata del 15 dicembre rappresenta un altro snodo importante del lavoro di Est Film Festival sul territorio. Tanto l’impegno richiesto nell’organizzazione e l’augurio è che possa essere ripagato, come è stato per Eff|Doc, da una buona risposta del pubblico.

L’iniziativa è sostenuta da Ministero della Cultura, Regione Lazio e Fondazione Carivit; con il patrocinio di Comune di Montefiascone e il sostegno di Aido, Cinema Gallery e Istituto Carlo Alberto Dalla Chiesa di Montefiascone.

©RIPRODUZIONE RISERVATA