VITORCHIANO - Una serie di eventi da non perdere, tra musica, arte, tradizioni, gastronomia, divertimento, animano il programma di Vitorchiano Estate 2024, promosso e coordinato dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni e le realtà locali, fondamentali per rendere sempre vivo e partecipe tutto il paese. Il “Borgo sospeso” della Tuscia è pronto ad accogliere residenti e visitatori all’insegna dell’allegria e della socializzazione.

Dopo la festa sociale Avis svoltasi il 2 giugno e quella di Sant’Amanzio martire il 9, il prossimo appuntamento è quello con il festeggiamenti in onore di Sant’Antonio di Padova, da oggi fino a domenica 16 giugno presso il convento in località Conventino grazie all’omonimo comitato, con momenti di fede e condivisione tra celebrazioni e serate in compagnia. Inoltre è previsto un nuovo torneo di Subbuteo presso il complesso di Sant’Agnese dove, alle 18 del 16 giugno, andrà in scena anche lo spettacolo teatrale “Senza denaro e senza tempo” del progetto Giro di Sguardi. Dal 21 al 23 giugno con la Pro Loco di Vitorchiano torna la grande e attesa manifestazione Peperino in Fiore, in cui vicoli, piazzette, angoli caratteristici e giardini si vestiranno di colori e profumi con allestimenti floreali ed esposizioni, offrendo un’atmosfera unica e attirando migliaia di turisti. L’evento include la Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia in programma sabato 22 giugno nei comuni che fanno parte del prestigioso club nazionale. Domenica 30 giugno alle 19, all’Auditorium Sant’Agnese, si terrà il concerto estivo di AlmaMousiké.

Tra gli appuntamenti del mese di luglio, la Festa della Trebbiatura a cura dell’Associazione Carnevale e Cultura (13-14 luglio), il Campus musicale della Banda Fedeli di Vitorchiano (15-19) e la Notte Rosa di sabato 20 luglio, in cui il centro storico si trasforma in un tripudio di colori, spettacoli, musica e sorprese. Agosto si apre dal 1° al 4 con la Sagra del Cavatello a cura della Pro Loco e con gli Gnocchi in Piazza del 10 a cura del nuovo Comitato Festeggiamenti San Michele Arcangelo: due momenti ideali per gustare le eccellenze culinarie locali. Il 14, vigilia di Ferragosto, la processione in onore della Madonna Assunta in Cielo alle 21.00 presso la chiesa di San Giovanni e il 17 la cena solidale Vitorchiano con il cuore.

Inoltre dal 24 giugno al 24 settembre torna il Photo Contest #lavitanelborgo24, che ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio locale attraverso la fotografia e il digitale, unendo l’arte della fotografia alle potenzialità del digitale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA