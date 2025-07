CIVITAVECCHIA – La grande moda di Roma illumina Villa Borghese sabato 5 e domenica 6 luglio. “Essenza” di Franco Ciambella sfilerà nello storico luogo di sogno, quinta naturale della città. Lo stilista civitavecchiese sarà infatti ospite di “Ensemble Atelier 2025”, evento di Alta Moda promosso dall’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, in collaborazione con l’Assessorato allo Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio, per valorizzare la storica vocazione di Roma per l’alta moda, ribadendone la centralità quale sede unica ed esclusiva della sartorialità italiana.

Alle 21 di domenica 6 luglio, in viale delle Magnolie, scenderanno in passerella sette prestigiose realtà sartoriali, indiscusse protagoniste nelle precedenti kermesse istituzionali della Capitale, dedicate all’Alta Moda: Camillo Bona, Luigi Borbone, Franco Ciambella, Antonio Martini, Nino Lettieri, Sabrina Persechino e Jamal Taslaq.

Franco Ciambella, da sempre sinonimo di onirica leggerezza nella moda, porterà nella capitale capsule di 12 lavori realizzati in tessuti con ricami 3D e pizzi ispirati all’Essenza, ovvero alla realtà propria ed immutabile delle cose. Essenza intesa come forma generale di ogni singola cosa… di ogni vestito. «La precisione e non l’opulenza dell’alta moda – dichiara Franco Ciambella - la forma, il colore, i tessuti: una sintesi alchemica per codificare ancora di nuovo un linguaggio di segni estetici comprensibile perché esplicito ed eloquente, perché netto e diretto. La forma si evolve dal saio per divenire, attraverso i colori e le forme, altro pur rimanendo sé stessa. Il gioco dei tessuti fluidi come georgette, satin, crepe e più sostenuti come mikado, duchesse o taffettà, da far apparire diverso ciò che invece si evolve in sé stesso».