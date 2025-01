“La Tuscia del vino 2025”, 196 cantine in mostra per oltre 1.000 vini degustati, 32 cantine che conquistano il “cappello” e 127 vini che meritano una lunga sosta col titolo Est! Est! Est! Sono i numeri legati alla presentazione, avvenuta lunedì pomeriggio presso le Scuderie Farnese di Caprarola, della nuova guida dei vini della Tuscia di Carlo Zucchetti e Francesca Mordacchini Alfani. La guida non è legata solo alla provincia di Viterbo ma si allarga ad altre aree che comprendono i territori delle Doc Orvieto, Lago di Corbara e Amelia; dell’Igt Ciliegiolo di Narni e Allerona; della Doc Cerveteri; della Doc Cerveteri; dell’Igt Costa Etrusco-Romana fino a Veio per arrivare, a nord, nelle terre del Doc Bianco di Pitigliano, Sovana e Maremma Toscana e dell’Igt Costa Toscana. Nel corso della presentazione ci sono state le premiazioni delle aziende produttrici di questi pregiati vini: nelle due sale della Scuderie Farnese, completamente gremite di pubblico, si sono accreditate decine di aziende vinicole e altre aziende del settore enogastronomico locale.

A presenziare il sindaco di Caprarola Angelo Borgna con gli autori della guida; il consigliere regionale Giulio Zelli; il direttore della Camera di Commercio Francesco Monzillo; la dirigente scolastica dell’Istituto Alessandro Farnese di Caprarola Paola Adami e il giornalista Francesco Corsi, che ha moderato la presentazione.

«Una guida che si pone nell’intersezione tra l’assaggio e il paesaggio – spiegano Zucchetti e Mordacchini Alfani - In quello spazio in cui l’esperienza sensoriale si moltiplica e si rifrange in un gioco di rimandi tra palato, percezione e cultura dei luoghi».

“La Tuscia del Vino” è la guida vinicola per eccellenza della provincia di Viterbo e, dal 2015, si è estesa ai territori confinanti con la provincia di Viterbo in cui ci sono pregiati vini che sono una coerente estensione geomorfologica della Tuscia Viterbese.

«Vedervi così numerosi ci vede ancora più orgogliosi di organizzare questa manifestazione – ha detto la dirigente scolastica Paola Adami -, questa sera parliamo dei eccellenze. Come voi portate il vostro prodotto che è il vino, noi portiamo la nostra eccellenza che sono i nostri ragazzi dell’istituto che sono qui a lavorare stasera. Si sono preparati molto bene anche all’aiuto dei docenti».

«Il Comune di Caprarola può dare questo aiuto di ospitare – ha detto il sindaco Borgna – questa manifestazione di enorme interesse per il nostro territorio che non è solo agricoltura e bellezze storiche, artistiche e ambientali, ma è anche enogastronomia. Abbiamo un aspetto enogastronomico estremamente importante che deve essere assolutamente valorizzato. E che questo sia importante lo state dimostrando voi in questa sala: tante cantine e produttori e gente interessata».

Il consigliere regionale Giulio Zelli ha ricordato la missione del presidente della Regione Lazio, della vicepresidente Roberta Angelilli e dell’assessore Giancarlo Righini a Bruxelles dalla vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna per parlare di coesione europea e politiche di sviluppo: tra queste l’agricoltura e le produzioni tipiche rappresentano una delle priorità.