VEJANO – Nelle giornate di sabato e domenica il borgo di Vejano si tingerà di verde per l’iniziativa “Vicoli in fiore e tradizioni”.

Un evento organizzato dalla Pro loco di Vejano con il patrocinio del Comune e la collaborazione di tutte le realtà del paese.

Lo storico Borgo di Vejano sarà arricchito da decorazioni floreali e creative per queste due giornate di festa che daranno inizio all’estate vejanese fatta di sagre e allegria.

Non mancherà il cibo e per questo sarà allestito un piccolo angolo per lo street food.

L’ingresso per il borgo è totalmente gratuito e sarà aperto sabato dalle ore 17 alle ore 23, mentre la domenica dalle 10 alle ore 23