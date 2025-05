CIVITA CASTELLANA torna nel ‘500. Dal 9 al 18 maggio rivivono i Ludi Borgiani, manifestazione storica, giunta alla sua tredicesima edizione, che riporta la città nelle atmosfere del Rinascimento, ai tempi di Papa Alessandro VI Borgia che scelse Civita Castellana come sede papale, tra rievocazioni con abiti d’epoca, tornei, cortei, conferenze, banchetti e taverne aperte nel centro storico.

L’iniziativa è patrocinata, oltre che dal comune di Civita Castellana, anche dal ministero della Cultura, dall’Enit, dalla Regione Lazio, dalla provincia di Viterbo, e fa parte degli eventi inseriti tra quelli della rete delle Città medievali italiane. Centinaia i figuranti che daranno vita a cortei e palii in stile XVI secolo. Si comincia venerdì 9 maggio con l’apertura delle taverne e i giochi popolari in piazza Matteotti. Sabato 10 maggio in programma escursioni sulle orme dei Borgia, la messa con benedizione di arcieri e cavalieri e in serata l’esibizione degli sbandieratori. Domenica 11 alle 17 torna il corteo storico dei Borgia per le vie del centro. Dal 13 al 15 maggio al Forte Sangallo in programma attività con i piccoli alunni delle scuole cittadine, mentre il 16 giornata dedicata all’arte con la conferenza Arte e Società sotto i Borgia e con lo spettacolo teatrale Belfagor. Sabato 17 ecco il tradizionale Palio degli Arcieri e domenica 18 l’atteso Palio degli Anelli, entrambi all’anfiteatro Falerii Veteres. Durante i Ludi sono previste anche visite guidate con Fabiana Poleggi, Anacleto Antonelli e Luca Panichelli, oltre a teatro di strada, mostre e visite al museo archeologico dell’Agro Falisco. «I Ludi Borgiani sono un viaggio a ritroso nel tempo, una manifestazione storica a cui teniamo in maniera particolare perché unisce tutta la cittadinanza, senza distinzioni di età – spiega il sindaco Luca Giampieri – e che è sostenuto anche dal ministero della Cultura, col bando per le rievocazioni storiche, e dall’Enit. Ancora una volta saranno volontari e associazioni, che ringrazio, ad animare la festa, in un programma ricco di eventi». «Convivialità, riscoperta delle nostre radici, aggregazione – commenta l’assessore allo Spettacolo e Turismo Simonetta Coletta -: i Ludi Borgiani sono tutto questo e tanto altro. Sono la volontà di una comunità di rivivere il proprio illustre passato, dando vita a quelle tradizioni che rendono unico il nostro paese. Il programma propone un’offerta variegata di eventi proprio per andare incontro ai gusti di tutti, anche dei tanti turisti attratti dalla manifestazione. Un grazie sentito alla coordinatrice dell’evento, Cristiana Pistola, e a tutti coloro che anno dopo anno si mettono a disposizione della città realizzando i Ludi Borgiani».

