SANTA MARINELLA – Nel corso dell’evento culturale che si è tenuto al castello di Santa Severa, dove è stato presentato il romanzo “E’ Tardi” di Edoardo Savarese, si è parlato di sentimenti, di opera lirica e delle sue eroine. Il magistrato di Napoli, esperto di diritto internazionale, arrivato per la prima volta in città, è stato accolto dal vice sindaco Roberta Gaetani e dall’assessore alla cultura Gino Vinaccia che, insieme alla responsabile della biblioteca Cristina Perini, hanno moderato la presentazione dell’opera. “Con questo libro – dice l’autore - ho fatto un tentativo di prosa ben al di là dei generi con l'obiettivo di far sperimentare, leggendo un testo non teatrale, un'esperienza sostanzialmente teatrale”. Durante la presentazione, sono stati proiettati brevi video tratti dalla Carmen, da Madame Butterfly e da Norma, interpretata dalla divina Maria Callas. Il vice sindaco, dopo aver portato il saluto del sindaco Pietro Tidei, ha dichiarato. “E' stata una estate ricca di iniziative culturali che hanno spaziato dai concerti di musica classica, al pop e al dj set. Un programma nuovo e vincente che è stato un successo di pubblico ogni sera”. “Savarese ci porta a scoprire un mondo che non smette di affascinare, il mondo dell'opera lirica - ha commentato l'assessore Vinaccia - lo fa utilizzando sette donne, sette eroine che amano, sperano, soffrono e attendono che il loro destino si compia e le cui vicende finiscono per mescolarsi a quelle dell'autore in un dialogo intimo e appassionato”. Il programma estivo continua fino a fine settembre con altri appuntamenti previsti sia in città sia al castello di Santa Severa. Venerdì alle 21 al Palazzetto dello Sport di via delle Colonie, verrà presentato il libro “Rocky Marciano, sulle tracce del mito (1923-2023)” di Dario Ricci, giornalista. Un viaggio intorno alla figura del campione del mondo di pesi massimi a cento anni dalla sua nascita. L'evento sarà moderato dal giornalista sportivo Massimo Ciccognani, alla presenza di atleti della Santa Marinella Ring.

