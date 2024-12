SORIANO NEL CIMINO - L’ente sagra delle Castagne di Soriano nel Cimino è attivo tutto l’anno per organizzare e promuovere al meglio la grande manifestazione storico-rievocativa autunnale, che nel 2024 giunge all’edizione numero 57 ed è pronta ad affermarsi sempre di più nel panorama turistico nazionale e internazionale. È stato indetto, intanto, il nuovo concorso artistico per la realizzazione del drappo destinato al rione vincitore del palio delle Contrade, in programma, salvo variazioni, il prossimo 6 ottobre.

Agli artisti partecipanti è richiesto di interpretare liberamente un tema celebrativo della città di Soriano nel Cimino, con riferimento alla sua storia, alle tradizioni locali e in particolare all’evento specifico della Giostra degli Anelli, il torneo medievale che insieme alla gara degli arcieri costituisce il palio delle Contrade. Scopo del bando è il raggiungimento di alti livelli di qualità espressiva, legati alla promozione turistica e culturale del territorio sorianese.

«Apriamo con entusiasmo il concorso di quest’anno – commenta Antonio Tempesta, presidente dell’ente sagra delle Castagne – confidando che la qualità delle opere che arriveranno sarà, al pari delle scorse edizioni, assolutamente elevata. Il palio delle Contrade è uno dei momenti clou della nostra festa sempre più apprezzata dai visitatori, per la quale proseguiremo instancabili nel lavoro di valorizzazione».

Il concorso, a partecipazione gratuita, è aperto a pittori italiani e stranieri che abbiano compiuto sedici anni di età. Se minorenni, i candidati dovranno presentare apposita dichiarazione firmata da almeno un genitore o esercente patria potestà. Al vincitore del concorso sarà conferita la somma di mille euro, nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti norme.

La domanda d’iscrizione e gli altri allegati, debitamente compilati, devono essere inviati o consegnati a mano, all’interno del plico contenente il drappo, in busta anonima, entro e non oltre le 19 del primo giugno, unitamente al drappo realizzato dall’artista.

