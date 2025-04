CIVITAVECCHIA – Il mondo dell’adolescenza a tutto tondo e poi un’indagine sul colpo di fulmine: esiste davvero oppure no? Temi eterni eppure attualissimi al Nuovo Sala Gassman in un fine settimana diviso tra due opere: “Diciassettenni” e “L’amore ci vede doppio”.

Si comincia giovedì e venerdì, sempre con inizio alle 21, con “Diciassettenni”, commedia scritta, diretta e interpretata da Filippo Granati, uno dei prodotti migliori della Blue in the face di Enrico Maria Falconi. La vicenda è ambientata nel 1989 in un liceo. Per la precisione l’ultimo anno di liceo. La protagonista è Veronica, che insieme ad alcune compagne deciderà di tenere la scuola sotto scacco. Con lei acquisirà sempre più importanza un nuovo studente, scontroso e taciturno, ma che ben presto attirerà l’attenzione degli altri scolari per la sua violenza. Nel mezzo i problemi tipici e spesso drammatici dell’adolescenza: l’amore, l’amicizia, i giochi, il divertimento eccessivo, gli inganni, la violenza perfino, il tutto quasi sempre all’insaputa dei genitori. Un mondo a parte trattato con profondità e leggerezza sull’età più difficile dell’essere umano. Con Granati, in scena Martina Crescentini, Matteo Verticelli, Alice Pierini, Bianca Curci, Leonardo Ben Riane, Flavia Pennesi, Giorgia Donadon e Diego La Catena.

Sabato alle 19 si vira invece su una classica commedia brillante, “L’amore ci vede doppio”, scritta, diretta e interpretata da Andrea Bizzarri. Emma è donna decisa e intraprendente, con una situazione volutamente instabile. Tommaso, assorbito dalla sua routine lavorativa, non sa come uscire da quella situazione di vita. I due, causalmente, si trovano seduti allo stesso bar alla stessa ora. Tommaso nota Emma: le piace. Sta per andarsene, ma poi pensa: se tentassi un approccio? E se lei ricambiasse? Da questo momento nasce un gioco di equivoci, gaffe, matrimoni disastrosi, amici invadenti e via discorrendo. Ma è tutto vero o è un sogno? E il colpo di fulmine è solo una costruzione onirica o esiste realmente? Basta venire al Gassman per scoprirlo. Sul palco insieme a Bizzarri, Ramona Gargano e Giuseppe Abramo.

Il botteghino del Gassman è aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e il sabato e la domenica da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Per informazioni tel. 328/1224154.