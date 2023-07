BOLSENA – Dodi Battaglia inaugura il cartellone del BolsenArte music summer festival 2023. Il chitarrista, compositore e cantante dei Pooh sarà protagonista del concerto in programma il 24 luglio, alle 21,30, in piazza Dante Alighieri sulle rive del lago vulcanico più grande d’Europa. «Dodi Battaglia non ha bisogno di presentazioni. – afferma il sindaco Paolo Dottarelli – Siamo orgogliosi di ospitarlo in un evento gratuito che, certamente, saprà richiamare il pubblico delle grandi occasioni».

Dopo il recente successo ottenuto a Milano, allo stadio di San Siro, con il concerto evento dei Pooh, a distanza di sette anni dall’ultima esibizione, Dodi Battaglia ha ripreso a girare l’Italia accompagnato da una propria band con cui ripropone accanto alle canzoni più conosciute dello storico gruppo brani meno noti e un po’ di nicchia, ma che conservano un fascino indelebile nel tempo. «Con oltre 50 anni di carriera alle spalle – dichiara l’assessore alla cultura Raffaella Bruti -, Dodi Battaglia è un’istituzione della musica pop italiana. Siamo veramente soddisfatti di averlo con noi ad aprire la quarta edizione del BolsenArte Music Summer Festival».

La direzione artistica della rassegna è affidata al maestro Francesco Traversi. BolsenArte Summer Music Festival è organizzato dal comune di Bolsena, assessorato alla cultura, con il patrocinio e il contributo del consiglio della regione Lazio e dell’associazione culturale Europa Musica, del FUS – MIC – Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, nonché con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, del Gruppo IST, di G Basaltite, Vimpex arredo urbano, CPM Gestioni termiche spa, iCAG srl, Il quadrifoglio – Società cooperativa sociale. Per tutte le informazioni è possibile chiamare allo 0761 799923 o scrivere all’email ufficioturistico@comune.bolsena.vt.it.