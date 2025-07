TOLFA - In vista della manifestazione “Tolfa Jazz 2025”, in programma dal 17 al 20 luglio, il Comune di Tolfa ha disposto alcune modifiche alla viabilità cittadina per consentire lo svolgimento degli eventi previsti all’interno della Villa Comunale, in Piazza Vittorio Veneto, Via Roma e Viale d’Italia. Le limitazioni interesseranno in particolare le giornate di venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 luglio. A partire dalle ore 14:00 di sabato 19 e fino alla mezzanotte di domenica 20, sarà vietato il transito e la sosta nella metà di Piazza Vittorio Veneto lato balaustra. Nelle giornate del 19 e 20 luglio, dalle ore 17:00 all’una di notte, sarà invece in vigore il divieto di sosta lungo Via Roma. Una limitazione temporanea alla sosta è prevista anche in Viale d’Italia, nei pressi del civico 100, nella giornata di venerdì 18 luglio, dalle 17:00 alle 21. inoltre, per garantire la sicurezza di pubblico e artisti durante gli spettacoli serali, sarà istituita un’isola pedonale in Via Roma nelle serate di sabato 19 e domenica 20 luglio. Dalle ore 18:00 all’una di notte sarà quindi vietato l’accesso veicolare da Via del Paradiso, Via Sant’Antonio, Piazza G. Matteotti e Piazza G. Marconi. L’amministrazione comunale invita residenti e visitatori a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e ringrazia fin da ora per la collaborazione. Le misure adottate sono finalizzate a garantire lo svolgimento in sicurezza di uno degli eventi più attesi dell’estate tolfetana, che ogni anno richiama migliaia di appassionati di musica da tutta Italia.

