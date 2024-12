La instancabile scrittrice viterbese, Roberta Mezzabarba, animerà tutto il mese di novembre con una serie di eventi poliedrici e interessanti.

Il prim appuntamento è previsto per giovedì 7 novembre alle ore 16,30 presso la sala delle conferenze del museo della ceramica (Palazzo Brugiotti), a Viterbo, quando sarà inaugurata la rassegna “Di grandi donne, di grandi uomini e di invisibili” con la presentazione “Iulia Farnesia” – Lettere da un’anima coadiuvata da Rosella Lisoni (La torre della Tuscia), dalle letture di Anna Maria Fausto e dalle performance dell’attore Pietro Benedetti. Sabato 9 novembre, alle re 17, presso la sala spazio Giovani Viterbo (via Porsenna snc), è in programma la presentazione de “I quaderni della Tuscia – Viterbo e la Bella Galiana” con la presenza eccezionale di Mammo Rappo. L’evento è a cura dell’associazione Arte Cultura, Viterbo e Radio Tuscia Events, il Cielo In una stanza, Viterbo con amore ed Eipaa. Sabato 16 novembre alle 16, presso la Sala dei Capitelli (Complesso S. Agnese), a Vitorchiano, si terrà l’evento “Un the con Giulia Farnese” un momento intimo per parlare con la Mezzabarba del personaggio, del suo romanzo tutto da condividere gustando un thè dedicato a Giulia. La rassegna prosegue domenica 24 novembre alle 17 presso Teatro il Mascherone di Valentano con lo spettacolo teatrale “Stese”, presentazione-dibattito “Le confessioni di una concubina" in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Lunedì 25 novembre dalle 9 alle 13, sempre in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, presso l’IIS A. Meucci di Ronciglione una mattinata con i ragazzi del liceo con presentazione del romanzo “Le confessioni di una concubina” e la proiezione spettacolo teatrale “Misia: le confessioni di una concubina”. Penultimo appuntamento, sempre lunedì 25, alle 17, presso l’Università Lions dell’età libera di Viterbo, con la presentazione-dibattito “Le confessioni di una concubina” e la proiezione spettacolo teatrale “Misia”. Sabato 30 alle ore 15,30, infine, presso la Sala del ‘400 è prevista la presentazione del libro “I quaderni della Tuscia – Viterbo ina Rosa e la sua… Macchina”, con la partecipazione del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa, Raffaele Ascenzi e don Alfredo Cento. Un evento per ogni gusto, una rosa di appuntamenti immancabili.

