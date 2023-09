È con grande gioia che l'assessorato alla cultura e all'educazione, la sindaca Chiara Frontini e l'amministrazione tutta esprimono le loro più sincere congratulazioni per la meritatissima candidatura del cortometraggio “For seasons” di Michele Villetti al David di Donatello.

«L'indiscusso talento del musicista viterbese insieme al suo costante impegno didattico - commentano dall’amministrazione comunale - hanno fatto sì che il mondo della scuola e quello dell'arte portassero a un risultato che non solo è motivo di grande orgoglio per la tutta la comunità cittadina, ma anche prezioso veicolo per raccontare al mondo i tesori naturali del nostro territorio».

«Siamo entusiasti di vedere dove questa nuova avventura porterà Michele Villetti e il suo genio creativo.

In bocca al lupo - conclude la sindaca Chiara Frontini - per la serata dei premi, per noi è già un vincitore.

