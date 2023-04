VASANELLO La quinta giornata del festival organizzato dall’assessorato alla Cultura ha visto la presenza del colonnello Sergio de Caprio e di Pino Corrias

Il sindaco Igino Vestri: «Una giornata storica che non dimenticheremo facilmente grazie alla presenza di un uomo

che ha trionfato nel combattere la mafia, è stato un onore stringergli la mano in una sala piena come non mai»