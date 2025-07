TARQUINIA - Primo appuntamento oggi con il programma dell’Etruria Musica Festival. Stasera la prima delle quattro serate che incanteranno il pubblico nella splendida cornice del chiostro di San Marco.

Stasera si esibirà uno dei più apprezzati pianisti jazz italiani, Danilo Rea. Nella dimensione in piano solo, Rea trova il momento ideale per dare forma al proprio universo espressivo e al suo talento naturale per l’improvvisazione: le idee che convergono nelle performance sono delle più varie, dai capisaldi del jazz, passando per le canzoni italiane, fino alle arie d’opera.

Il 18 luglio, a salire sul palco sarà invece l’Ava Alami Quintet con “Azalea”, un raffinato progetto jazz guidato dalla voce intensa e magnetica di Ava Alami. Sul palco con lei, una formazione di eccellenza composta da Francesco Fratini (tromba), Domenico Sanna (pianoforte), Giuseppe Romagnoli (contrabbasso) e Matteo Bultrini (batteria). Un viaggio sonoro ricco di suggestioni tra jazz contemporaneo e sonorità poetiche.

Il 19 luglio, il festival propone un evento speciale dedicato alla grande musica sinfonica e alla danza. Protagonista della serata sarà il celebre “Bolero di Ravel”, eseguito dall’Orchestra delle Cento Città in collaborazione con il Balletto di Roma, in una potente performance che fonde musica e movimento. La serata si aprirà con l’esibizione dei giovani cantanti dello Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma, diretti dal maestro Sergio La Stella.

Il 20 luglio, il chiostro San Marco sarà animato infine da un vibrante concerto jazz con un quartetto di musicisti affermati: Cosimo Boni (tromba), Giovanni Benvenuti (sax tenore), Francesco Pierotti (contrabbasso) e Fabio D’Isanto (batteria). Una serata all’insegna dell’improvvisazione e dell’energia pulsante del jazz contemporaneo.

Il festival è promosso dal Comune di Tarquinia e dall’associazione musicale e culturale Sound Garden, con il contributo del Fondo Psmsad – Fondo dedicato al sostegno di Pittori, Scultori, Musicisti, Scrittori e Autori Drammatici – dell’Inps. Per informazioni e prenotazione dei biglietti è possibile chiamare l’Infopoint allo 0766 849282.

Le serate avranno inizio alle 21,30 e sono con ingresso a pagamento.

Quattro appuntamenti di altissimo livello, che spaziano tra jazz, musica sinfonica e danza che contribuiscono a garantire a Tarquinia una offerta culturale di grande prestigio.

