CERVETERI - Hanno conquistato gli applausi di pubblico e giuria ma soprattutto l'accesso alla terza serata di "Io canto family" condotto da Michelle Hunziker su canale 5.

Protagonisti sono il giovane Daniel Musa, 15 anni e studente del liceo linguistico Enrico Mattei di Cerveteri e sua madre Giorgia Ganci professionista di microblanding.

I due hanno iniziato l'avventura quasi per caso con Daniel che inizialmente aveva chiesto a nonna Roberta di partecipare alla competizione con lui. Ma nonna Roberta ha gentilmente declinato l'invito. E così, ritrovandosi in un turbinio di emozioni, sorretti da tutta la famiglia e in particolare da papà Simone e da Gabriel (9 anni) e Chiara (4 anni) fratello e sorella, Daniel e sua mamma Giorgia hanno iniziato l'avventura. Il duo madre-figlio hanno cantato sulle note di "Quando sarò capace di amare" di Gaber commuovendosi e facendo commuovere i presenti, giuria compresa. «Condividere queste cose con mamma non l'avrei mai pensato», ha detto Daniel durante la puntata. «Per me è stata una porta di ingresso per riavvicinarmi a lui di nuovo - ha detto mamma Giorgia - perché ora ha quasi 15 anni e tende a isolarsi un pochino, in maniera sana». Parole emozionanti anche da parte di nonna Roberta che ha mandato un videomessaggio: «Siete stati fantastici. Vedervi lì insieme è stata una grande emozione. Meno male che hai scelto mamma, perché io non sarei stata in grado. Siete stati veramente grandi». Prossimo appuntamento con il duo tutto etrusco il 3 giugno.

