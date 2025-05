CIVITAVECCHIA - Il regista civitavecchiese d’adozione Damiano Impiccichè torna dietro la macchina da presa con “Dormi Samir”, il nuovo videoclip dei Vorianova, girato all’interno dell’ex Dinamitificio Nobel di Signa (Fi). Con il patrocinio del Comune, il video affronta una tematica delicata e potente: la storia di Samir, un bambino siriano colpito dalla “sindrome della rassegnazione”, disturbo che spinge i piccoli rifugiati a rifugiarsi nel sonno per fuggire da paura e traumi.

Il giovane Noah Ndè interpreta il ruolo di Samir, simbolo di tanti bambini che vivono questa dolorosa realtà. Impiccichè, noto per la sua capacità di raccontare storie complesse con sensibilità e rigore artistico, ha saputo trasformare il dramma di Samir in immagini intense e poetiche. «Dormi Samir non racconta solo una storia, ma dà voce a centinaia di bambini invisibili», ha spiegato il regista, che conferma ancora una volta il suo impegno nel coniugare arte e tematiche sociali.

Del videoclip si è parlato nei giorni scorsi in un servizio di TGR Sicilia, in onda su Rai3.

