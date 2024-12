TARQUINIA - Tarquinia pronta ad accogliere un evento che unisce suoni, colori, arte e cultura in un’esperienza musicale unica. Il 17 e 18 agosto, tornano i concerti gratuiti “Dal tramonto all’alba. Note & colori”, un appuntamento ormai consueto organizzato dal Comune di Tarquinia. Grazie al contributo della Fondazione Cariciv e alla collaborazione con l’associazione Sound Garden e l’Etruria Musica Festival, l’evento promette di incantare il pubblico in due dei luoghi più suggestivi della città.

Il primo appuntamento è previsto per il 17 agosto alle 19,45, quando il porto Clementino, al Lido di Tarquinia, si trasformerà in un palcoscenico sul mare per il Nico Gori Quartet. La formazione, composta da Nico Gori (clarinetto e sax), Mario Petronzi (chitarra), Francesco Tino (basso) e Giovanni Paolo Liguori (batteria), eseguirà una selezione di brani della tradizione jazzistica americana, arricchiti da composizioni originali di Nico Gori. Non mancheranno incursioni nella musica sudamericana, con esecuzioni di choro e bossa nova, il tutto accompagnato dal sound ricercato e ben arrangiato dei “giovani leoni”, noti per l’energia e il grande interplay che caratterizzano le loro performance.

Il 18 agosto, all’alba, un altro imperdibile evento prenderà vita nel centro storico di Tarquinia. Alle 5:45, al belvedere dell’Alberata Dante Alighieri, i maestri Gianluca Capitani e Sandro Pippa daranno vita a “Saluto al sole!”, una performance unica che esplorerà le energie primordiali attraverso le percussioni. Il ritmo circadiano sarà al centro di questa esibizione, dove gli artisti e il pubblico si fonderanno in un’unica esperienza, creando una sinergia di suoni e colori che evocheranno sensazioni profonde e condivise.

©RIPRODUZIONE RISERVATA