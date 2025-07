CIVITAVECCHIA – Torna anche quest’anno, per la sesta edizione, la rassegna teatrale “Dal Mito alla Storia” organizzata dalla Pro Loco cittadina presso l’area archeologica delle Terme Taurine.

La rassegna, che fin dal primo anno ha riscosso un grande successo di pubblico, propone come tema conduttore il mistero con tre rappresentazioni, sotto la direzione artistica di Gino Saladini.

Si inizierà domenica 13 luglio con “Dove cade l’ombra” testo inedito scritto e diretto da Marco Paniccia e portato in scena per la prima volta dalla Compagnia teatrale Avanzi di Scena di Civitavecchia. Lo spettacolo conduce lo spettatore in una trama lineare ma dai contorni molto complessi, e viene immerso negli angoli nascosti ed ancora oscuri di una notissima e drammatica vicenda che negli anni ‘70 ha stravolto la storia e le sorti dell’Italia.

Venerdì 18 e sabato 19 sarà la volta di “Misteriosa Roma”, spettacolo di teatro canzone dedicato ai misteri della città eterna di Gino Saladini e Anthony Caruana. In scena, una band dal vivo con sette musicisti e sei cantanti che daranno voce ai grandi classici della romanità; una ballerina che trasformerà la scena in un sogno in movimento, e tre attori capaci di toccare tutte le corde dell’anima, oltre ad un video scenografico sorprendente, che farà da cornice visiva a ogni emozione.

La programmazione si concluderà sabato 26 luglio con “Le divinità delle acque” da un’idea di Gino Saladini. Una forma di spettacolo sperimentale per raccontare le storie di figure mitologiche femminili legate all’acqua con la voce narrante di Emanuele Seretti e interventi di Maria Zeno e Roberta Galletta. La colonna sonora è di Anthony Caruana e il video di Pier Paolo Saladini.

«Siamo veramente contenti di avere la possibilità di organizzare la rassegna anche quest’anno. Grazie naturalmente a chi ci sostiene, la Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, la BCC Roma Agenzia di Civitavecchia e la Soc. Terme dei Papi di Viterbo, e con il patrocinio di Unindustria Civitavecchia – sostiene la presidente Maria Cristina Ciaffi - l’iniziativa rientra a pieno titolo nelle azioni di valorizzazione del sito archeologico delle Terme Taurine, da sempre svolte dalla Pro Loco, oltre a puntare fortemente sulla cultura quale ruolo fondamentale per la crescita e lo sviluppo delle comunità e dei territori».

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21.00. La prenotazione è obbligatoria tramite WhatsApp al 3513440202.