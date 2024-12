CIVITAVECCHIA – Tutto pronto per il secondo appuntamento della rassegna “Dal Mito alla storia”. Dopo il grande successo del primo spettacolo della rassegna, giunta alla quinta edizione, in scena venerdì 19 e sabato 20, alle 21, ci sarà “Neapolis” di Gino Saladini e Anthony Caruana.

Uno spettacolo sulla storia della città partenopea raccontata attraverso un viaggio surreale dall’origine ai nostri giorni, che si soffermerà sulle Figure mitiche e contemporanee di Napoli. Con la consueta formula del teatro canzone, la rappresentazione comprenderà momenti di recitazione, danza, video immagini e tanta musica.

Sul palco oltre a Gino Saladini, che insieme ad Anthony Caruana ha scritto i testi e le musiche originali, reciteranno Alessandro Orsini, Elisa Tassi, Luigi Florio, Leonardo Papa, Eugenio Chiantera e Anna Mele.

Per la parte musicale Marco Manovelli, Anthony Caruana, Ermanno Pizzardi, Gino Fedeli, Massimo Pelo, Fabio Pizzardi, Angelo Capuzzimato ed Emiliano Manna, Irene Gargiulli, Jerry Caruana e Alessia Tassi. Con la partecipazione della piccola Siria Speroni e de I Manifesto. Un appuntamento da non perdere nella suggestiva cornice delle Terme di Traiano dove prendono vita gli spettacoli ricchi di storia, folclore e tanta cultura fatta però con quella leggerezza necessaria per arrivare un po’ a tutti e la rassegna Dal Mito alla storia è proprio questo: cultura per grandi e bambini. Un modo per - come sottolineato anche dal presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco - insegnare ad amare la cultura che non è un qualcosa di pesante o “accademico” ma anche divertimento ed emozione.

Prenotazioni WhatsApp al 3513440202.

La rassegna è organizzata dalla Pro Loco di Civitavecchia, con il sostegno economico di Enel Italia S.p.A., della Fondazione Ca.Ri.Civ., della BCC Roma sede di Civitavecchia, e della società Terme dei Papi.

