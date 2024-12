CIVITAVECCHIA – “Dal Mar Tirreno a Ocean Drive DJ Onofri: Dalla provincia a Miami Beach” è il titolo dell’interessante autobiografia pubblicata dal mitico Roberto Onofri. Dj, conduttore televisivo e produttore musicale italiano partito da Civitavecchia, precisamente da Campo dell’oro - come scrive lui stesso in uno dei dieci capitoli dell’opera -, per arrivare fino a Miami, spinto dalla passione per la musica e per la tecnologia. Dalla Radio alle feste top nel mondo con e grazie a Franco Nero fino alle sfarzose spiagge di Miami Beach, Florida.

Il suo racconto si arricchisce con le sue avventure a Hollywood, dove ha incontrato figure leggendarie come Michael Jackson, Sylvester Stallone e Whitney Houston. Insomma davvero un libro da non perdere, la storia di uno dei tanti ragazzi che fanno “fagotto” e partono per fare fortuna e Onofri ce l’ha fatta ma non dimentica Civitavecchia.

«Il 19 settembre presenteremo il libro - ha spiegato - alla Regione Lazio con il presidente Rocca presente, all’Aula Tiziano». La storia di un viaggio perché «con i miei amici siamo partiti dalla periferia di Civitavecchia e ci siamo divertiti tanto». Un’idea nata durante una cena quando Onofri stava raccontando alcuni aneddoti e, per caso, un pezzo grosso di Amazon ha ascoltato le sue storie e ha insistito per raccogliere quel piccolo tesoro di umanità in un libro. Onofri si è messo al lavoro durante il covid e ora sta scalando le classifiche nella sezione libri sulla musica di Amazon. Ora per Onofri ci saranno una serie di appuntamenti come ad esempio le tappe a Uno Mattina e La Vita in diretta.

«Civitavecchia - ha concluso - ha sempre avuto una bellissima gioventù che dovrebbe ritrovarsi, non siamo mai stati secondi a nessuno a livello di menti e cultura. Voglio concludere facendo i complimenti a Manila Esposito, la sua impresa mi ha inorgoglito molto». A dicembre arriverà un nuovo capitolo, tutto dedicato alle feste di capodanno più importanti del mondo.

